Змагання зі скандинавської ходьби для осіб з порушенням зору пройдуть на Закарпатті

Перші Всеукраїнські змагання зі скандинавської ходьби для осіб з порушенням зору “Крокуємо без обмежень” пройдуть у четвер, 11 квітня на території санаторію «Квітка полонини» на Свалявщині.

У змаганнях візьмуть участь дорослі особи з усієї України. Відповідно до Правил спортивних змагань зі спортивного туризму (скандинавська ходьба) вони будуть змагатись в таких категоріях:

А1 – слабозорі чоловіки;

В1 – незрячі чоловіки;

А2 – слабозорі жінки;

В2 – незрячі жінки.

Захід проведуть, щоб популяризувати розвиток скандинавської ходьби серед людей з порушенням зору, для розширення їхньої сфери спілкування, інтелектуального збагачення, об’єднання інтересів, усвідомлення суспільної цілісності та особистої значущості. Водночас проведуть відбір та підготовку спортсменів для участі у змаганнях.

Змагання проводять Всеукраїнське Християнське Місіонерське Товариство “Служіння незрячим”, Українською Федерацією скандинавської ходьби (УФСХ), Ресурсний центр безбарʼєрна Україна, ГО «Друзі гайд волкер»/«Guide Walker».

Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.