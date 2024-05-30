7 збірних команд школярів із Ужгородщини (2 школи Ужгорода, Сторожниці, Великих Лаз, Перечина, Середнього та Невицького) боролися у чотирьох видах змагань за звання найкращої команди юних рятувальників. Чергові районні змагання між командами школярів 12-17 років провели після кількарічної перерви, пояснила Varosh речниця ГУ ДСНС на Закарпатті Наталія Батир.

— Діти впродовж року тренувалися, наші рятувальники проводили з ними заняття з пожежної безпеки. Наші інструктори від районного управління навчали дітей в’язати вузли на рятувальній мотузці, вдягати на швидкість одяг пожежника, користуватися вогнегасником, проводили теоретичні заняття, щоб вони знали правила пожежної безпеки та ознайомлювалися з правилами безпеки життєдіяльності, — пояснила Наталя Батир.

Це вже 4-ті змагання, які відбувають в Закарпатті: такі змагання були вже на Берегівщині, Рахівщині. На черзі — Тячівський і далі відбудеться обласний етап змагань команд юних пожежників. Якщо дозволять обставини, проведуть і Всеукраїнські змагання.

Такі змагання кілька років тому вже відбувалися серед школярів і тепер рятувальники намагаються відновити рух пожежництва серед школярів, каже речниця.

Перемогу в цьому змаганні отримала команда Середнянської ТГ.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ГУ ДСНС на Закарпатті

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