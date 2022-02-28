Журналісти створили чатбот для перевірки інформації. Надсилайте, він усе перевірить

Наші колеги з харківського видання Gwara Media залишаються в Харкові і висвітлюють ситуацію в місті на своєму телеграм-каналі.

А ще вони спільно з айтівцями створили фактчекінговий бот ПЕРЕВІРКА @perevir_bot. Ось лінк на бот, натисніть.

Ось що кажуть засновники:

— Надсилай в бот підозрілу інформацію — ми перевіримо її, занесемо в базу і скажемо фейк чи ні.

Що вміє бот: перевіряти сумнівну інформацію та суперечливі факти. Надсилайте для перевірки: пости в соціальних мережах, лінки із сайтів, медіафайли або фото.

Контент перевіряється вручну та за допомогою алгоритмів. Перевіряють інформацію журналісти Gwara Media, медіаволонтери та фактчекери.

Varosh