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Новини

Журналісти створили чатбот для перевірки інформації. Надсилайте, він усе перевірить

28 Лютого 2022 1

Наші колеги з харківського видання Gwara Media залишаються в Харкові і висвітлюють ситуацію в місті на своєму телеграм-каналі.

А ще вони спільно з айтівцями створили фактчекінговий бот ПЕРЕВІРКА @perevir_bot. Ось лінк на бот, натисніть.

Ось що кажуть засновники:

— Надсилай в бот підозрілу інформацію — ми перевіримо її, занесемо в базу і скажемо фейк чи ні.

Що вміє бот: перевіряти сумнівну інформацію та суперечливі факти. Надсилайте для перевірки: пости в соціальних мережах, лінки із сайтів, медіафайли або фото.

Контент перевіряється вручну та за допомогою алгоритмів. Перевіряють інформацію журналісти Gwara Media, медіаволонтери та фактчекери.

Varosh 

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# воєнний стан

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