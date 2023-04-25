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Жодна з церков УПЦ (мп) на Закарпатті не подала заяву про зміну підпорядкування

25 Квітня 2023 571

з 24 лютого 2022 року жодна з наявних в Закарпатті 623 церков УПЦ (мп) не подала заяву до обласної адміністрації про перехід до ПЦУ. Про це пише “Еспресо.Захід”.

У департаменті стратегічних комунікацій, національностей та релігій Закарпатської ОВА на запит журналістів відповіли, що “заяви про зміну підлеглості релігійних громад Української Православної Церкви, що у канонічному підпорядкуванні Московського Патріархату, до Православної Церкви України не надходили”.

Втім конфлікти між громадами УПЦ (мп) та ПЦУ за право користування будівлею храму є і подекуди тривають не один рік.

Як повідомив Varosh єпископ Ужгородський і Закарпатський ПЦУ Варсонофій (Руднік), на сьогодні в області є три єпархії ПЦУ, які загалом налічують трохи більше 50 громад. З них у Закарпатській єпархії 35 громад.

Varosh

Фото “Еспресо.Захід”

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# ПЦУ # УПЦ # церква

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