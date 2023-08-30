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Новини

Жіночу футбольну команду відновили в ФК “Минай”

30 Серпня 2023 42

29 серпня на стадіоні «Минай» відбулась офіційна презентація першої жіночої команди. З вересня жіноча команда ФК «Минай» стартує у першій лізі чемпіонату України, — розповів Varosh прес-аташе ФК Олександр Костюх.

— Створили жіночу команду через нові вимоги Української асоціації футболу: клуби Першої та Вищої ліги мають мати жіночі команди, — пояснив він. — Рік тому ми почали працювати над цим і вчора змогли офіційно представити команду. Досі дівчата грали в складі СДЮСШОР “Ужгород”, їх тренував Вадим Дьордь, у більш досвідчених дівчат уже є досвід виступу у Вищій лізі Кубку України.

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Капітан команди, захисниця Анастасія Сірмай має за плечима 50 матчів і вона виступала в Лізі чемпіонів у складі харківської команди. Є ще Роксолана Комар, яка також зіграла вже 50 матчів. Найбільш досвідчена – нападниця Крістіна Костевка, яка є граючою тренеркою. Загалом, середній вік дівчат — 20 років.

І хоча жіночі футбольні команди для закарпатського футболу не дивина, Олександр Костюх каже, що на такому рівні команди не було: це вперше вона сформована на такому рівні, що гратиме в Першій лізі. Вже місяць дівчата в такому складі тренуються.

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Тож  3 вересня на стадіоні «Минай» о 13:00 наша команда зустрінеться з «Поліссям». А вже 24 вересня жіноча команда «Минаю» стартує в 1/8 фіналу Кубка України – дівчата зустрінуться з командою «Кривбас».

Varosh,

Фото Закарпатської ОВА

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# жіноча команда # спорт # ФК "Минай" # футбол

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