“Жіночі прикраси з бісеру на Закарпатті”: музейний календар Ужгородського скансену цьогоріч “поїде” у Київ та Тернопіль

Закарпатський музей народної архітектури та побуту видав традиційний музейний календар на 2024 рік. Цього року він присвячений жіночим закарпатським прикрасам із бісеру.

Як розповів для Varosh директор Ужгородського скансену Василь Коцан, музейний календар у закладі видають із 2017 року. На його сторінках публікують світлини окремих музейних фондових збірок. Роблять це з метою популяризації музейних колекцій.

«Перший календар, виданий у 2017 році, був присвячений народним костюмам Закарпаття. Також у різні роки ми видавали календарі, на сторінках яких можна було побачити закарпатську музейну кераміку, ікони, що зберігаються у фондах музею. Також робили календар, присвячений обрядовості, наприклад, весільним звичаям та обрядам Закарпаття. Цього року вирішили зробити календар зі світлинами жіночих прикрас із бісеру», – розповів Василь Коцан.

За його словами, на сторінках календаря можна побачити жіночі прикраси із бісеру, що побутували на Закарпатті на початку ХХ століття, переважно, у міжвоєнний період – 20-30 роки.

Календар вийшов тиражем у 300 примірників. Світлини для нього робив ужгородський фотограф Сергій Гудак.

Придбати календар можна у музейній касі скансену. Також доступна можливість замовлення в інші міста: необхідно просто написати відповідне повідомлення на сторінці закладу у Фейсбуці, після чого музейники надішлють календар Новою поштою.

Вартість одного примірника: 200 грн.

Все зараз, за словами Василя Коцана, є замовлення на календар з Тернополя, Києва та Івано-Франківська.

Varosh,

Фото зі сторінки Ужгородського скансену

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.