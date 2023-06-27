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Жіночі корсети в Ужгороді шиють сестри з Краматорська

27 Червня 2023 87

Анна та Світлана Цицори приїхали разом з сім’ями з Краматорська в закарпатське село Кибляри до родичів у середині березня 2022-го. Анна за освітою модельєрка-закрійниця та економістка і от уже 20 років шиє, — пише “Східний варіант”. У Краматорську за 3 місяці до початку повномасштабної війни сестри відкрили магазин чоловічого одягу, втім були змушені все залишити і їхати на захід країни.

Певний час Анна та Світлана працювали на швейній фабриці, але зрештою вирішили працювати на себе. Їм вдалося самостійно вивезти обладнання та залишений товар з Краматорська, продати чоловічі костюми та розпочати прийом індивідуальних замовлень на пошив.

Korsety

Ідея шити жіночі корсети прийшла випадково, в розмові за чашкою чаю. В українських магазинах їх небагато і Анна вирішила спробувати знову запустити власну справу.

Починала з маленьких розмірів. Для мене нічого складного. Хоч воно нове, та кроїти я вмію. З тканинами працювати вмію. Тому подивилась і зрозуміла, що я все це можу, – каже Анна.

Бренд вирішили назвати “Y.O.U.” (Your own universe – Твій особистий Всесвіт). Зараз підприємиці працюють над продукцією, відшивають колекцію та шукають можливості для розширення.

Varosh,

Фото: “Східний варіант” та зі сторінки “Y.O.U.”

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