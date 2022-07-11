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Новини

“Зелені канікули”: ГО “Екосфера” починає новий проєкт для дітей-переселенців в Ужгороді

11 Липня 2022 28

Щоп’ятниці на базі Ужгородської публічної бібліотеки та Закарпатської обласної універсальної бібліотеки ім. Ф. Потушняка будуть відбуватися пізнавальні заняття для дітей, які опинилися в Ужгороді, рятуючись разом з батьками від війни. За словами виконавчої директорки ГО “Екосфера” Катерини Станкевич-Коваль, запрошують дітей віком від 8 до 14 років. Перше заняття було 8 липня, на наступне дітлахів чекають у бібліотеках цієї п’ятниці, 15 липня.

— Ми намагатимемося включити дітей в життя суспільства, в коло однолітків і зробити це через гру, дослідження, творчі завдання та майстер-класи, — сказала Катерина. — Разом з однолітками, будуть досліджувати фауну і флору регіону під час екологічних ігор, одноденних мандрівок околицями міста, розвивати творчі здібності на майстер-класах, виражати свої переживання через творчість, розмов, дискусій. Розмежувань не буде, ми запрошуємо також і ужгородських дітей до наших занять.

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За словами виконавчої директорки, з дітьми проводитимуть  тренінги, майстер-класи, квести, дослідження на теми «Скорочення відходів», «Сортування сміття і переробка», «Лісові екосистеми», «Відновлювана і невідновлювана енергія», «Енергія сонця», «Енергозбереження», «Птахи в умовах урбанізації», «Місто майбутнього».

Планують також виїзд у Мукачівський замок “Паланок”.

Varosh

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