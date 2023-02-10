«Збір книг для воїнів не закриваємо». В обласній бібліотеці зібрали книги українською для захисників

З 3 по 10 лютого в Закарпатській обласній бібліотеці ім.Ф.Потушняка тривав збір літератури українською мовою для військовослужбовців. Акцію ініціював Департамент культури Закарпатської ОДА. Як розповіла Varosh завідувачка відділу проєктної і соціокультурної діяльності бібліотеки Євгенія Напуда, попри анонсовані терміни, збір книг бібліотека не закриває.

— Наш книжковий збір продовжується ще з минулого року, тому що запитів на якісну україномовну літературу менше не стає. Ми отримуємо прохання з 27 лютого 2022 року. Понад 5 тис книг ми надіслали для внутрішно переміщених осіб за кордоном, в бомбосховища України, неодноразово надсилали українські книжки наших захисникам на фронт. Цього разу Департамент культури організував збір літератури для захисників новоствореної військової бригади. Наразі ми зібрали близько 500 книг. Це переважно сучасна українська художня література, сучасні світові бестселери, зарубіжна класика українською, історичні книжки, які дуже популярні.

Євгенія Напуда розповіла, що працівники бібліотеки вже давно перетрусили свої домашні книжкові полиці, тому тепер, коли оголошується черговий збір, вони просто йдуть у книгарні і купують там книги. Так зробили і цього разу.

— Знаємо, що книга допомагає психологічно розвантажуватися нашим військовим, у хвилини відпочинку і допомагає десь психологічно повертатися до мирного цивілізованого життя бодай на якийсь час. Тому наш збір не припиняється, тому що книжка на часі, — сказала вона.

Varosh

Фото зі сторінок Ужгородського скансену та Академії культури та мистецтв у Фейсбуці

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