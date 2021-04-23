Завтра в Панорамі пройде НеПрезентація від Bad Mama Анжели Єременко

24 квітня о 19:00 в Панорамі Лаунж Анжела Єременко, відома під псевдонімом Bad Mama, проведе НеПрезентацію книги IMAGO, (половину тиражу розкупили до виходу книги у світ).

Хто я? Що я? І навіщо я?

Усі ми час від часу ставимо собі ці питаннями. Особливо в епоху, де з кожного гарного блогу в інстаграм та допису у фейсбук лунають: “я полюбила себе” і “я себе знайшов”.

А що, як я не дуже то себе і люблю? І відчуваю постійне почуття провини за це? І цьому не можуть завадити ні спортивні зали, ні речі, які я купую собі?

Я живу правильно чи витрачаю свій час?

Чому НеПрезентація?

Зазвичай на таких вечорах автор з надривом читає свої рядки зі сцени. У нас — десятки історій: смішних і не дуже, жива розмова та одна дівчина, яка надто шукала себе. Поговоримо про Льва Толстого, чому нам так хочеться заміж, про терапію, почуття провини, сумніви, велику останню любов до кінця літа і все те, про що кожен з нас думає ледь не щодня.

— IMAGO — це доросла стадія індивідуального розвитку комах зі складним життєвим циклом. Більшість комах на цій стадії мають розвинені крила та статеві органи. Моя книга про психологічне дорослішання. Більшість з нас вважають, що одного ранку вони прокинуться і все будуть знати. І самі увійдуть у те доросле життя, про яке мріяли в дитинстві. Але відбувається дещо по-іншому. Через травмованість, сум, який ми несемо з дитинства і страх перед майбутнім, ми залишаємося дітьми і закриваємося від власного життя. Ми читаємо про мотивацію, відсутність сил, ми знаємо про кордони і про те, що все — у нашій голові. Але наших знань замало для того, щоб щось змінити.

Я розповіла власну історію, про власну токсичність, про уявлення сім’ї і як це уявлення ламалося, про кохання, секс, народження, аб’юз та терапію.

Ця книга дуже відверта, іноді занадто. Знаю, що частині людей, які будуть її читати буде трохи зле. Бо ми часто закриваємо наші справжні емоції, а від того дратуємося на інших, якщо вони розкривають щось подібне. Але я написала цю книгу саме для цього. Мені набридли сторінки теоретизації без душі. Тому моя книга — душа. І вона для того, щоб кожен читач міг наблизитися до своєї.

Я щаслива, що Ужгород стане першим містом, де пройде презентація моєї книги, адже до цього я презентувала її лише своїм друзям та онлайн.

Ознайомитися із книгою можна на сайті badmama.com.ua

Varosh