Заняття з йоги, скандинавської ходи та музикотерапії проводять в обласному центрі нейрохірургії та неврології в Ужгороді

В Обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології щотижня проходять безплатні заняття з музикотерапії, адаптивної йоги та скандинавської ходи для людей із руховими розладами.

Щомісячні заняття для пацієнтів з хворобою Паркінсона в різних форматах, а також із залученням психологів, психотерапевтів, у центрі почали проводити ще у 2019 році, розповіла для Varosh керівниця обласного центру рухових розладів, неврологиня Катерина Карпінська.

У «ковідні» часи заняття проводили в режимі онлайн, але цього року у центрі знову повернулися до звичайної офлайн-практики, залучивши до проведення занять сертифіковану тренерку зі скандинавської ходи.

Кожного другого тижня по четвергах для пацієнтів із хворобою Паркінсона та хворих на розсіяний склероз проводять заняття з адаптивної йоги, а щосуботи – заняття зі скандинавської ходи у Боздоському парку.

Неврологиня Катерина Карпінська розповіла: хвороба Паркінсона найбільше впливає на рухову сферу – у пацієнтів втрачається швидкість, амплітуда, ритмічність рухів.

«Скандинавська хода дозволяє тренувати довжину кроку, відмашку руки, в процесі тренування працюють всі м’язи спини та кінцівок. Нещодавно вийшли перші дослідження, які довели ефективність регулярних тренувань: з’ясувалося, що навіть після завершення курсу утримується покращення по руховій сфері. Тобто, ці вправи здатні сповільнювати перебіг захворювання. Щодо занять із йоги, то вона допомагає в розслабленні м’язів, у навиках правильного дихання, що в результаті також покращує вимову. Заняття з йоги мають також добрий ефект для хворих із розсіяним склерозом, який часто супроводжується порушенням координації. Вправи на покращення балансу тренує ці навички, пацієнти відмічають покращення балансу, координації, поліпшується функціональна здатність», – розповіла Катерина Карпінська.

Діана Касич, тренерка з адаптивної йоги і скандинавської ходи, розповіла Varosh: відколи проводить заняття, вже зібралася дружня компанія з тих, хто їх щоразу відвідує. Соціалізація, відчуття, що вони не самотні, також позитивно впливають на загальний стан пацієнтів, каже тренерка:

“Заняття по скандинавській ході проходить щосуботи зранку у Боздоському парку. Скандинавська хода задіює понад 90% м’язів: вони і розтягуються, і накачуються. Займаємося з групою нейровправами, робимо загальнозміцнювальні вправи, дихальну гімнастику. Тривають заняття близько години”.

Нещодавно в Обласному центрі нейрохірургії та неврології також почали практикувати заняття з музикотерапії, вони відбуваються двічі на місяць.

Музична інструкторка студії «Соль дієз» Катерина Кудашова, яка проводить заняття, розповіла Varosh, що останні дослідження в сфері неврологічної музичної терапії підтверджують надзвичайну користь музикотерапії для людей з розсіяним склерозом і хворобою Паркінсона.

«Ритми body percussion (плеск, топіт, клацання тощо), гра на барабанах, гра на різноманітних перкусійних музичних інструментах покращують дрібну та загальну моторику, памʼять, когнітивні та моторні функції, а також відчуття рівноваги. А регулярні вокальні вправи та спів впливають на комунікативні навички хворих — покращується артикуляція та гучність голосу, а також функція ковтання», – пояснила Катерина Кудашова.

Але найбільш цінне в заняттях, за їїсловами, – що всі ці вправи приносять задоволення від спільного музикування та знижують загальний рівень тривоги.

«Ми цілеспрямовано працюємо над ритмами, які відтворюються тілом (body percussion) та на ударних інструментах (джембе, дарбуки, думбеки ручні барабани). Значну увагу приділяємо вокальним вправам: працюємо над диханням, інтонуванням, артикуляцією, поставою голосу. Ну і звісно ж співаємо і граємо пісні, від яких всі разом отримуємо задоволення», — розповіла інструкторка.

Varosh,

Фото надані Обласним центром нейрохірургії та неврології

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