Замість «радянського танку» в Мукачеві планують зробити сучасний сквер

На місці радянського танку в Мукачеві створять сквер. Міська рада підсумувала результати конкурсу на кращий проєкт скверу, на який мукачівці запропонували чотири варіанти.

Радник міського голови Мукачева з питань розвитку туристичної галузі міста Олександр Шершун розповів, що конкурс на розробку кращої концептуальної архітектурної пропозиції доброустрою території, на розі вулиць Миколи Роглєва та Миру міськрада оголосила 15 квітня. Конкурс тривав до 1 липня і міська рада оголосила переможця — проєкт мукачівця Івана Маргітича.

— В центрі скверу стоятиме стела, яка ввечері світитиме жовто-блакитними променями. Наразі це концепт проєкту, він ще буде вдосконалюватись, — пояснив радник. — Будь-яке втілення можливе лише по завершенню воєнного стану, оскільки зараз подібні видатки «заморожені».

Нагадаємо, радянський танк у Мукачеві демонтували 11 квітня. Його встановили в 1969 році із запасу 128-ої бригади. У Мукачівській міській раді сказали, що відношення до Другої світової війни цей танк не мав. Оригінал танку, який першим заїхав у Мукачево у 1944 році, був підбитий та покинутий при форсуванні Латориці.

Varosh

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