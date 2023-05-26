Замінування шкіл в Ужгороді. Що відомо (оновлено)

В Ужгороді тривають перевірки всіх міських шкіл на предмет замінування. Повідомлення про це отримали на електронну адресу сьогодні, 26 nравня працівники Нацполіції Закарпаття, — повідомила Varosh речниця Управління Ганна Дан.

Про походження цього та попередніх замінувань наразі немає коментарів і в Управління СБУ на Закарпатті. Речниця управління Ванда Мільо сказала Varosh, що подібні повідомлення отримують заклади освіти по всій країні. Правоохоронці не пов’язують нинішнє повідомлення з останніми дзвінками, які незабаром почнуться в закладах освіти міста.

Оновлено о 16.00: Як повідомило Суспільне. Ужгород, усі школи Закарпаття обстежили: жодних вибухонебезпечних пристроїв, речовин чи предметів правоохоронці не виявили.

Varosh,

Фото ілюстративне

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