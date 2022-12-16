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“Закарпаттяобленерго” запустило додатковий чат-бот

16 Грудня 2022 40

Додатковий офіційний чат-бот, який працює у месенджерах Viber і Telegram, показує графіки включень/відключень електроенергії. На сайті товариства повідомляють, що спеціалісти вже підготували відповіді на найбільш поширені питання. Також є можливість повідомити про проблеми з електропостачанням.

Приєднати офіційного чат-бота можна за наступними посиланнями:

Чат-бот у Telegramhttps://t.me/zakarpatenergypower_bot;

Чат-бот у Viberviber://pa?chatURI=zakarpatenergypower

Varosh

Фото ілюстративне

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