Закарпаття – на четвертому місці серед регіонів за рівнем захворюваності на туберкульоз

За останній рік рівень захворюваності на туберкульоз у країні зріс на 7,3%. Така ситуація зумовлена, зокрема, і великою війною, яку розв’язала росія. Адже війни традиційно загострюють та поглиблюють проблеми з інфекційними хворобами.

Про таке, зокрема, розповів під час брифінгу в Ужгороді генеральний директор КНП «Центр легеневих хвороб» Закарпатської обласної ради Василь Скрип.

Нині, за його словами, рівень захворюваності на туберкульоз в Україні становить 45 випадків на 100 тисяч населення.

«Ця статистика не враховує ситуацію на окупованих та прифронтових територіях, а отже, вона недостовірна. Отже, реальна захворюваність значно вища. Й епідеміологи прогнозують, що після нашої перемоги й закінчення війни захворюваністю на інфекційні хвороби, в тому числі на туберкульоз, буде зростати.

На Закарпатті впродовж минулого року зафіксовано захворюваність на туберкульоз на рівні 87,1 випадок на 100 тисяч населення. Це майже вдвічі більше, ніж в середньому по Україні. За цим показником Закарпаття – на четвертому місці після Дніпра, Одеси й Кропивницького.

Єдиний район, де фіксуються нижчі показники в області – Рахівський.

Разом із тим, минулого року знизилася смертність від туберкульозу: торік внаслідок хвороби в області померла 141 людина.

«В медзакладах області є достатня кількість антимікробактеріальних препаратів, хворі повністю забезпечені препаратами специфічними, а також препаратами супроводу. В області ефективно діагностують захворювання на туберкульоз, використовуючи в тому числі нові методи діагностики. Сьогодні в області працює апаратів 9 апаратів з генетично-молекулярної експертизи та виявлення Gene Xpert, які дають можливість ефективно діагностувати хворих на туберкульоз. Якщо в середньому по Україні рівень недовиявлення туберкульозу становить приблизно 50-55%, то на Закарпатті цей показник становить 15-20», – розповів Василь Скрип.

За минулий рік, за його словами, завдяки підтримці Глобального фонду в області було охоплено соціальним супроводом понад 400 хворих – пацієнти регулярно отримували впродовж лікування харчові набори та гігієнічні набори.

Туберкульоз – це інфекційне захворювання з аерогенним шляхом передачі, яке спричинено мікобактеріями туберкульозу. За статистикою, мікробактеріями туберкульозу інфіковано близько 25% населення планети – саме стільки людей у житті зустрічалися з цією мікобактерією. Утім, імунний бар’єр у більшості випадків не дозволяє хворобі розвиватися, розповіла генеральна директорка ДУ «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Галина Сітник.

«За даними всесвітньої організації охорони здоров’я туберкульоз, попри те що вважається абсолютно виліковною хворобою, належить до переліку 10 найбільш смертельно-небезпечних інфекційних захворювань, і щороку спричиняє смерть близько 1,5 млн людей на планеті. До категорій із підвищеним ризиком захворюваності належать люди з ослабленою імунною системою, діти, старше населення віком після 60-65 років», – розповіла Галина Сітник.

Серед перших ймовірних симптомів туберкульозу, на які варто звернути увагу: кашель понад 2 тижні; підвищення температури понад 7 днів; утруднене дихання; біль у грудях; поганий апетит; безпричинна втрата ваги; постійна слабкість; підвищена пітливість, особливо вночі.

Запобігти захворюванню на туберкульоз можна завдяки вчасній імунізації, яка передбачена Національним календарем щеплень. Вакциною БЦЖ забезпечені всі пологові будинки області, вона є безплатною. Разом із тим, за словами Галини Сітник, рівень імунізації БЦЖ в області є недостатнім. Минулого року, за її словами, 120 породіль відмовилися від вакцинації для дітей від туберкульозу.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: сайт Центру громадського здоров’я МОЗ України

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