Закарпаття може зібрати необхідні гроші для Павлика за 1 місяць! Але чомусь поки лише 30% від необхідної суми

В Ужгородському прес-клубі відбулася зустріч журналістів з батьками Павлика Мотички, а також волонтерами, які допомагають зібрати кошти для хлопчика із села Синевир на Міжгірщині. У дитини – важкий діагноз – спінальна м’язова атрофія. Хлопчика можуть врятувати дороговартісні ліки: ін’єкція, яка подарує дитині здоров’я, коштує 2 мільйони доларів.

Про те, скільки коштів зібрано, як проходять волонтерські акції, хто долучається і останні новини про стан хлопчика, розкаже сім’я та волонтери.

Збір коштів за останні місяці почав активно рости. За словами Олександра Ляхіна, який організовує численні волонтерські акції на підтримку хлопчика, активно кошти почали надходити з травня цього року, коли почали більш масово долучатися підприємці, небайдужі люди. «Найбільші надходження спостерігаємо після виходу телерепортажів, за день може бути і 300 тис. грн. Тому закликаємо телеканали допомогти нам і висвітлювати ситуацію з Павликом, – каже Олександр Ляхін.

На сьогодні зібрано майже 32% необхідних коштів, а це понад 21 млн. грн. Найбільш гучною акцією став рекорд України «За життя», коли майже 2500 ужгородців взялися за руки, зробивши замкнене коло у центрі Ужгорода. «Велика подяка також вчителям, досі надходять гроші, які зібрали школи. Завдяки цій акції вдалося акумулювати майже 600 тис.грн. Понад 320 тис.грн. надійшло у рамках акції «Смакуй – життя рятуй», до якої приєдналися підприємці.

Мама Павлика, Марія Мотичка розповіла, що хлопчик зараз у хорошому стані, завдяки прийому спеціальних препаратів та реабілітаційних заходів. «Почав краще тримати голівку, брати іграшки. Ми були на обстеженні у Будапешті, лікарі кажуть, що Павлик має додатковий час для прийому уколу – як мінімум півроку через стабільний стан. Сім’я спілкується з родинами, де діти мають такий самий діагноз, отримують багато порад. А одна із сімей (дитина в якій виграла укол у лотерею) подвоїла суму Павлику, зібрану на День Незалежності. Хоча дехто припускав, що щедрим виявився якийсь місцевий олігарх.

«Закарпатці зобов’язані згуртуватися. Якби 100 тис. людей, скинулися по 100 грн. 4 рази, ми б закрили всю суму за 1 місяць, – каже Олександр Ляхін. – Це велика сума, але ми її можем подолати. У нас працює багато волонтерів, в інших містах також. Ми віримо, що все вдасться, максимально намагаємося зробити все можливе. І закликаємо всіх долучатися».

Varosh