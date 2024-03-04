Закарпатський обласний центр нейрохірургії та неврології починає співпрацю з німецькою клінікою “Шаріте”

10 українських медзакладів і 2 провідні німецькі лікарні домовилися про медичне партнерство 26 лютого в Берліні.

Про таке повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України.

Серед згаданих медичних закладів – Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології в Ужгороді, який співпрацюватиме з берлінської клінікою «Шаріте» (Charité – Universitätsmedizin Berlin).

За словами директора Центру нейрохірургії та неврології, нейрохірурга Андрія Смоланки, у рамках співпраці відбуватимуться обміни лікарями: німецькі фахівці приїжджатимуть на Закарпаття, а медики Центру – у клініку «Шаріте», щоб обмінюватися досвідом.

«Співпраця безстрокова. Ми зацікавлені, щоб вона тривала якомога довше. Ми можемо ділитися досвідом лікування військових травм, а також оперування найскладніших пухлин та судинних аномалій. Нам цікаво переймати досвід німецьких колег, адже вони мають доступ до багатьох технологій, яких поки немає у нас», – розповів Андрій Смоланка.

Загалом з клінікою «Шаріте» співпрацюватимуть 5 відібраних українських медзакладів: окрім Обласного центру нейрохірургії та неврології, це також Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Тернопільська обласна психоневрологічна лікарня; Національний медичний університет ім. О. Богомольця та Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України.

«Нам дуже приємно, що з-поміж усіх лікарень України Центр нейрохірургії та неврології став одним із 5 відібраних медзакладів. Це можливо завдяки високому рівню надання нейрохірургічної та неврологічної допомоги нашим пацієнтам, сучасному обладнанню, високій кваліфікації наших лікарів, а також специфіці роботи – лікування найскладніших нейрохірургічних патологій, у тому числі лікуванню наслідків бойової травми», – розповів Андрій Смоланка.

Довідка

Клініка “Шаріте” у Берліні – найвідоміша багатопрофільна лікарня у Німеччині. Одна з найстаріших та найбільших університетських клінік у Європі. На базі клініки діють два університети.

Мережа складається з більш ніж 100 клінік та інститутів, об’єднаних у 17 багатопрофільних медичних центрів. Тут проходять лікування пацієнти з неврологічними, онкологічними, кардіологічними захворюваннями. Співробітники клініки проводять дослідження та клінічні випробування нових методів терапії та діагностики.

У рейтингу німецького журналу Focus «Кращі лікарні Німеччини» Шаріте 11 разів отримувала перше місце.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Міністерство охорони здоров’я України (Андрій Смоланка – крайній справа)

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