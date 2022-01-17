Закарпатський художник Тіберій Сільваші серед номінантів Шевченківської премії

Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив “короткий” список літературно-мистецьких творів, допущених до третього туру. Серед номінантів – закарпатський художник Тіберій Сільваші і його інсталяція “Крила”.

Тіберій Сільваші – український художник-абстракціоніст. Народився 13 червня 1947 у Мукачеві. Сьогодні картини митця зберігаються у музеях Мюнхена, Відня, Нью-Джерсі, Києва, а також у приватних колекціях в Європі та США. Живе та працює в Києві.

14 січня відбувся другий тур конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2022 року. За результатами відбору до участі у третьому турі конкурсу допущені літературно-мистецькі твори за номінаціями: “Література”, “Літературознавство і мистецтвознавство”, “Публіцистика, журналістика”, “Музичне мистецтво”, “Візуальні мистецтва”, “Кіномистецтво” та “Театральне мистецтво”.

У короткий список конкурсу з семи номінацій увійшли такі автори:

Література:

Дуда Тамара Анатоліївна (Тамара Горіха Зерня) – роман “Дочка”;

Нечитайло (Осока) Сергій Олександрович – книга прози “Три лінії для Марії”;

Пузій Володимир Костянтинович (Володимир Аренєв) – книга прози “Заклятий меч, або Голос крові”;

Херсонський Борис Григорович – книги віршів “Вклонитися дереву”, “Сталіна не було”.

Літературознавство і мистецтвознавство

Горбачов Дмитро Омелянович – книга “Лицарі голодного Ренесансу”;

Грабович Григорій Юлійович (США) – цикл статей “Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм”;

Кашуба-Вольвач Олена Дмитрівна – виставковий проект “Олександр Богомазов: творча лабораторія”;

Ложкіна Аліса В’ячеславівна – книга “Перманентна революція. Мистецтво України ХХ – початку ХХІ ст.”.

Публіцистика, журналістика

Бондар Андрій Володимирович – книга “Ласощі для Медора”;

Рябчук Микола Юрійович – книга “Лексикон націоналіста та інші есе”.

Музичне мистецтво

Вінницька Ярина Володимирівна, Линів Оксана Ярославівна, Чекун Домініка Никифорова, Небесний Іван Васильович – концерт-візитка Ковчег Україна;

Шпудейко Олег Володимирович – альбом Madrigals.

Візуальні мистецтва

Кадан Микита Вікторович – персональна виставка “Камінь б’є камінь”;

Сільваші Тіберій Йосипович – інсталяція “Крила”.

Кіномистецтво

Горлова Аліна Едуардівна – документальний фільм “Цей дощ ніколи не скінчиться”;

Горностай Катерина Павлівна – повнометражний ігровий фільм “Стоп-Земля”.

Театральне мистецтво

Трунова Тамара Вікторівна, Ворожбіт Наталія Анатоліївна, Ларіонов Юрій Олександрович, Ісаєнко Андрій Миколайович, Ходос Валерія Ігорівна – вистава “Погані дороги” Київського академічного театру драми та комедії;

Уривський Іван Сергійович, Богомазов Петро Дмитрович, Ступка Остап Богданович, Форманчук Олександр Іванович – вистава “Пер Гюнт” Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Прийом творів на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2022 року здійснювався до 29 жовтня 2021 року включно.

Національна премія України імені Тараса Шевченка – найвища в Україні творча нагорода за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Заснована у 1961 році для нагородження за видатні твори літератури та мистецтва, публіцистики та журналістики, які є духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам’ять народу, його національну свідомість та самобутність.

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