Закарпатський гурт “Рокаш” презентував відеокліп на пісню-присвяту “Таткова любов”

У відеокліпі, присвяченому пам’яті полеглого у війні азовця Олексія Яніна, знялися дружина воїна Тамара та їхній син Назарчик.

Гурт «Рокаш» презентував відеокліп на пісню «Таткова любов», який музиканти присвятили полеглому у боях за Маріуполь воїну Олексію Яніну на псевдо «Індєєц».

Олексій Янін боронив Україну від ворога від початку російської агресії у 2014 році. На час повномасштабного вторгнення служив у бригаді «Азов». Олексій загинув у Маріуполі 7 квітня 2022 року. Вдома на нього чекали дружина Тамара та маленький син Назарчик.

Тамара, дружина Олексія – родом із Хмельниччини. Вона – давня і віддана слухачка «Рокаша»: свого часу жінка навіть приїздила до Мукачева, щоби познайомитися з учасниками гурту. Часто вони зустрічалися на етнофестивалях, куди Тамара приїздила представляти старовинний одяг, який є давнім захопленням жінки, розповіла у коментарі Varosh менеджерка гурту «Рокаш» Ірина Янцо.

«Ми давно дружимо, у Тамари є татуювання зі словами з пісні «Рокаш». Вона також надавала нам народний одяг зі своїх колекцій для зйомок деяких наших відеокліпів. Коли у перші місяці повномасштабної війни вона повідомила про загибель Олексія, це і для нас було однією з перших особистих втрат знайомої близької людини. Тамара тоді оприлюднила відеозвернення Олексія до сина, і воно весь час «тримало» за серце, крутилося в голові», – згадує Ірина Янцо.

Співпереживання Тамарі в її втраті вилилися в текст пісні, який написала Ірина Янцо. Жінка каже: давати життя пісні далі без попереднього погодження Тамари музиканти боялися, аби не травмувати її.

«Ми надіслали текст Тамарі, щоб вона спершу його почитала. Хвилювалися, як вона відреагує, але вона, навпаки, подякувала. Незадовго до ювілею Олексія – восени 2023 року йому мало б виповнитися 40 років – Тамара попросила записати пісню. Потім ми запропонували зняти на неї кліп», – розповіла Ірина Янцо.

Аби зробити все якнайкраще, звернулися до кліпмейкера Віктора Скуратовського, який свого часу став режисером кліпу на пісню гурту «Антитіла» «Столиця Бахмут». Взяти участь у зйомках запропонували також Тамарі й маленькому Назарчику. Зйомки відеокліпу відбувалися 20 листопада 2022 року в знімальному павільйоні у Вишневому. Реквізит надав Музей прикладного мистецтва Закарпаття Мукачівського державного університету та Аттіла Коприва.

«Це дуже знакова для нас із сином пісня. Це не просто дуже гарний трек, це – пам’ять для нас із сином на довгі роки. Цей невеликий відеокліп у три хвилини вмістив все наше життя… Я впевнена, що нашому Олексі це би дуже сподобалося», – поділилася враженнями Тамара Яніна.

Пісню «Таткова любов» гурт «Рокаш» записав напередодні 40-го ювілею Олексія, кліп знімали напередодні дня народження Тамари, а виходить відеоробота 19 лютого, напередодні 5-го дня народження сина полеглого Олексія Яніна – Назарчика.

Varosh,

Фото надані Іриною Янцо та зі сторінки Тамари Яніної у Фейсбук

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