Закарпатські волонтери виготовили перший в Україні макет гармати Д20

Задача макета – привертати вогонь ворога і виснажувати його сили, аби відтак зберегти життя українським воїнам.

Волонтери ініціативи Рух підтримки закарпатських військових – Виноградів уже впродовж року виготовляють за запитами з фронту макети «Стугни». Нині ж – зробили наступний крок: «з нуля», за ілюстраціями з інтернету та консультуючись із військовими, створили макет бойової гармати Д20.

Як розповів у коментарі Varosh координатор волонтерської ініціативи Рух підтримки закарпатських військових – Виноградів Михайло Роман, на розробку та виготовлення макета пішло 2 місяці. Макет максимально подібний до оригіналу бойової гармати, його довжина сягає 14 метрів.

«Д20 – одна з найпоширеніших гармат, які нині застосовуються на фронті. По них дуже активно працюють ворожі дрони, намагаючись робити все можливе, щоб знищити гармату. Тож макети в сучасній війні – дуже потрібна річ. Завдяки їм наші військові мають можливість спостерігати, серед іншого, звідки наноситься удар і контрвідповідати», – розповів Михайло Роман.

Вже близько року у волонтерському русі створюють макети «Стугни»: запити на них надходять з фронту постійно. За словами Михайла Романа, переваги такого макета в тому, що він дешевий у виробництві, збирається за 30-40 секунд і настільки подібний до оригіналу, що ворог сприймає його за справжній. Тоді як вартість одного снаряду, який росіяни випускають по макету, сягає 1 тис. доларів.

Після того, як макети «Стугни» добре себе зарекомендували на фронті, виноградівські волонтери за тим же принципом виготовили макет тепер уже бойової гармати. Лекала для макета розробляли самостійно, кожна його деталь в точності повторює оригінал. За словами Михайла Романа, це перший такий макет в Україні, виготовлений волонтерами.

«Для того, щоб вивезти справжню бойову гармату на позицію, потрібний вантажний автомобіль. Макет натомість максимально близько до позиції можна підтягнути легковиком, далі 2-3 військових з легкістю затягують його в посадку, вставляють ствол, і після цього вже можна просто спостерігати, видивлятися, звідки був приліт, і потім вже наші дрони, артилерія можуть працювати по позиціях ворога», – розповів Михайло Роман.

Над створенням макета працювала група ентузіастів з волонтерської команди. Загалом «виноградівське» крило Руху підтримки закарпатських військових налічує наразі близько 100 людей різного віку і різних професій. Щомісяця волонтери здійснюють поїздки на фронт, доправляючи допомогу.

Під час найближчої з них, орієнтовно за тиждень, відвезуть і макет бойової гармати Д20. А точніше – одразу 2 макети: після того, як про ініціативу дізналися бійці 128-ї бригади, вони також попросили виготовити аналогічний макет і для них.

Собівартість одного макета становить 20 тис. гривень. Однак, Михайло Роман каже: після застосування макета на фронті, будуть збирати відгуки та вивчати можливість оптимізації виробництва, щоб максимально його здешевити. Так, наприклад, якщо перші макети «Стугни» коштували до 3 тис. гривень, то тепер один обходиться Руху в 1 тис.

За словами Михайла Романа, в організації готові ділитися досвідом з іншими волонтерськими ініціативами та надати всі необхідні лекала й розрахунки, якщо хтось вирішить й собі долучитися до справи. Самі ж, тим часом вже планують нову амбітну мету.

«На цьому ми не будемо зупинятися: я вже своїх хлопців потішив, що тепер треба будемо пробувати розробляти макет «Абрамса», чи якогось іншого танчика. Я ще, правда, не знаю, як його зробити, але ми це втілимо обов’язково», – сказав Михайло Роман.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото та відео надані Михайлом Романом

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