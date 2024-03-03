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Закарпатські волонтери виготовили перший в Україні макет гармати Д20

3 Березня 2024 10

Задача макета – привертати вогонь ворога і виснажувати його сили, аби відтак зберегти життя українським воїнам.

Волонтери ініціативи Рух підтримки закарпатських військових – Виноградів уже впродовж року виготовляють за запитами з фронту макети «Стугни». Нині ж – зробили наступний крок: «з нуля», за ілюстраціями з інтернету та консультуючись із військовими, створили макет бойової гармати Д20.

Як розповів у коментарі Varosh координатор волонтерської ініціативи Рух підтримки закарпатських військових – Виноградів Михайло Роман, на розробку та виготовлення макета пішло 2 місяці. Макет максимально подібний до оригіналу бойової гармати, його довжина сягає 14 метрів.

«Д20 – одна з найпоширеніших гармат, які нині застосовуються на фронті. По них дуже активно працюють ворожі дрони, намагаючись робити все можливе, щоб знищити гармату. Тож макети в сучасній війні – дуже потрібна річ. Завдяки їм наші військові мають можливість спостерігати, серед іншого, звідки наноситься удар і контрвідповідати», – розповів Михайло Роман.

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Макет гармати Д20

Вже близько року у волонтерському русі створюють макети «Стугни»: запити на них надходять з фронту постійно. За словами Михайла Романа, переваги такого макета в тому, що він дешевий у виробництві, збирається за 30-40 секунд і настільки подібний до оригіналу, що ворог сприймає його за справжній. Тоді як вартість одного снаряду, який росіяни випускають по макету, сягає 1 тис. доларів.

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Макет “Стугни”

Після того, як макети «Стугни» добре себе зарекомендували на фронті, виноградівські волонтери за тим же принципом виготовили макет тепер уже бойової гармати. Лекала для макета розробляли самостійно, кожна його деталь в точності повторює оригінал. За словами Михайла Романа, це перший такий макет в Україні, виготовлений волонтерами.

«Для того, щоб вивезти справжню бойову гармату на позицію, потрібний вантажний автомобіль. Макет натомість максимально близько до позиції можна підтягнути легковиком, далі 2-3 військових з легкістю затягують його в посадку, вставляють ствол, і після цього вже можна просто спостерігати, видивлятися, звідки був приліт, і потім вже наші дрони, артилерія можуть працювати по позиціях ворога», – розповів Михайло Роман.

Над створенням макета працювала група ентузіастів з волонтерської команди. Загалом «виноградівське» крило Руху підтримки закарпатських військових налічує наразі близько 100 людей різного віку і різних професій. Щомісяця волонтери здійснюють поїздки на фронт, доправляючи допомогу.

Під час найближчої з них, орієнтовно за тиждень, відвезуть і макет бойової гармати Д20. А точніше – одразу 2 макети: після того, як про ініціативу дізналися бійці 128-ї бригади, вони також попросили виготовити аналогічний макет і для них.

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Собівартість одного макета становить 20 тис. гривень. Однак, Михайло Роман каже: після застосування макета на фронті, будуть збирати відгуки та вивчати можливість оптимізації виробництва, щоб максимально його здешевити. Так, наприклад, якщо перші макети «Стугни» коштували до 3 тис. гривень, то тепер один обходиться Руху в 1 тис.

 

За словами Михайла Романа, в організації готові ділитися досвідом з іншими волонтерськими ініціативами та надати всі необхідні лекала й розрахунки, якщо хтось вирішить й собі долучитися до справи. Самі ж, тим часом вже планують нову амбітну мету.

«На цьому ми не будемо зупинятися: я вже своїх хлопців потішив, що тепер треба будемо пробувати розробляти макет «Абрамса», чи якогось іншого танчика. Я ще, правда, не знаю, як його зробити, але ми це втілимо обов’язково», – сказав Михайло Роман.

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Макет бойової гармати Д20

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото та відео надані Михайлом Романом

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