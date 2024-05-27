Закарпатські лялькарі їдуть на міжнародний театральний фестиваль у Кошицях

На Міжнародному фестивалі VIRVAR закарпатські лялькарі покажуть виставу «Казка про лад».

Міжнародний фестиваль VIRVAR – Дні театрів ляльок та сімейних ігор відбудеться у Кошицях (Словаччина) впродовж 6-9 червня. Закарпатський обласний театр ляльок «Бавка» є постійним учасником цього заходу, розповіла у коментарі Varosh керівниця літературно-драматургічної частини театру, театрознавиця Ніна Малишка.

«Ми дуже тісно контактуємо з Кошицьким театром ляльок, давно дружимо, знаємо прем’єри одне одного. За 12 років існування театрального фестивалю VIRVAR ми пропустили лише 1 рік, коли була пандемія коронавірусу. Вони також є постійними учасниками нашого фестивалю «Інтерлялька» в Ужгороді від першого року його проведення», – розповіла Ніна Малишка.

Цього року на театральному фестивалі VIRVAR у Кошицях свої вистави покажуть театральні колективи з кількох країн – Чехії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Словенії. Учасниками від України, окрім театру ляльок «Бавка», стане також приватний театр ляльок із Києва «Равлик».

Виступ Закарпатського обласного театру ляльок «Бавка» запланований на 7 червня, лялькарі представлять виставу за мотивами українських народних казок «Казка про лад» у постановці заслуженого артиста України Олександра Куцика та сценографії Тетяни Поринець.

За словами Ніни Малишки, особливістю театрального фестивалю VIRVAR є те, що найкращі вистави на ньому визначають саме юні глядачі – журі складається з дітей.

«Це завжди дуже несподівані рішення, бо ми, переглядаючи вистави, орієнтуємося на майстерність, професійні підходи та рішення. А діти керуються емоціями та по-своєму визначають, яка вистава їм сподобалася більше», – сказала Ніна Малишка.

Окрім власне театральної складової, фестиваль має також блок із розвагами та освітньою складовою, власне, друга його назва – Дні театрів ляльок та сімейних ігор. На кілька днів Кошицький театр ляльок перетворюється на містечко, де також проводяться майстер-класи, творчі майстерки, шоу повітряних куль та костюмовані виступи шарманщиків.

За словами Ніни Малишки, для театральних колективів цей захід – якнайкраща нагода обмінятися досвідом, відстежити нові тенденції у театральному мистецтві та налагодити нові контакти.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Фейсбук-сторінка Закарпатького обласного театру ляльок “Бавка”

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