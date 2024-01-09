Закарпатка вийшла у фінал конкурсу “Міс Земля”, що проходив у В’єтнамі

Закарпатка Анастасія Феєр вийшла у фінал конкурсу краси “Міс Земля”, що проходив у кінці грудня у в’єтнамському місті Хошимін. Дівчина, родом з Виноградова, яка є студенткою факультету іноземної філології УжНУ, представляла на конкурсі Україну.

Анастасія розповіла Varosh, що її шлях почався з перемоги в конкурсі “Міс Закарпаття 2021”, тоді вона прийняла рішення подати заявку на конкурс “Міс Україна”.

— Через війну конкурс Міс Україна проходив в онлайн форматі, де кожен українець зміг віддати голос за свою фаворитку. Про те, що я фінально увійшла до складу учасниць Міс Україна 2023, я дізналась наприкінці літа. Та моєю головною метою було представити Україну на міжнародній арені. Коли я отримала титул Міс Україна Земля 2023 — ця мрія здійснилась, — розповіла дівчина.

Після цього дівчина одразу почала підготовку до конкурсу Міс Земля, який відбувався у В’єтнамі. Зі слів Анастасії, найважливішим фокусом у підготовці було передати не лише хто такі українці, а ще раз наголосити всьому світу за що ми боремось. Дівчина підготувала низку відео, у яких йшлося про війну в Україні.

— У Києві ми з командою здійснили зйомку екологічного проекту. Відзняли відеоролики, які висвітлюють українські традиції, культуру, кухню та звичаї, — розповіла Анастасія.

На конкурсі дівчина мала дві основні сукні: національний костюм «Червона калина», яку створювали харківські дизайнери «MYVO» навіть під обстрілами.

— Головна вечірня сукня була виконана у зеленому кольорі, адже конкурс Міс Земля піклується про екологію, тому завдання всіх учасниць було мати фінальну сукню саме у зеленому кольорі. Її створили наші закарпатські дизайнери «Emilia.lovestories». Сукня була прикрашена тисячами камінців.

У конкурсі приймали участь дівчата з 85 країн світу. За цілий місяць проведений у В’єтнамі дівчата дуже поріднились, щиро підтримували Анастасію та Україну. Дівчина привезла з собою до України прапор України з десятками підписів від дівчат з усього світу та з одним і найважливішим побажанням – перемоги.

— На усіх відвіданих мною заходах люди скандували – «Україна». Місцеві жителі висловлювали свої співпереживання та бажали якнайшвидшої перемоги, — розповіла Анастасія. — Я безмежно вдячна українцям за віру у мене та за підтримку. Впевнена, що це лише початок мого шляху, бо моя місія – говорити про Україну та екологічні проблеми.

Додамо, що власницею головного титулу та корони стала 18-річна Дріта Зірі з Албанії. Також на конкурсі обрали королев інших стихій. “Міс Земля Повітря-2023” стала 25-річна представниця Філіппін Іллана Марі Адуана, титул “Міс Земля Вода-2023” виборола 26-річна учасниця з В’єтнаму До Тхі Лан Ань, а “Міс Земля Вогонь-2023” віддали Корі Бліо з Таїланду.

Varosh,

Фото надан Анастасією Феєр

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram