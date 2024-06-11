Закарпатка Надія Дьолог змагатиметься на Паралімпійських іграх у Парижі у фехтуванні на візках

Закарпатська фехтувальниця Надія Дьолог здобула кваліфікацію на Паралімпійські 2024. Вона змагатиметься у двох дисциплінах: шабля та рапіра.

Надія Дьолог займається фехтуванням майже 10 років – з 2015-го. У 2021-му спортсменка вперше в історії Закарпаття виборола можливість представляти Україну на літніх паралімпійських іграх у Токіо.

Паралімпійські ігри 2024 пройдуть у вересні у Парижі.

У коментарі Varosh Надія розповіла: участь у Паралімпійських іграх – найвища сходинка, про яку вона мріяла і над якою працювала усі ці роки. Дійти до цієї сходинки їй, зокрема, допоміг чемпіон Літніх паралімпійських ігор, фехтувальник Андрій Демчук. Саме під його керівництвом Надія тренувалася останні 2 роки.

«Від початку повномасштабного вторгнення я майже рік тренувалася в Німеччині, адже через війну тренувальний процес в Україні майже не відбувався. Але бачила, що тренування без участі тренера не дають потрібних результатів. На той час Андрій Демчук їздив на тренувальні збори до польських колег, запропонував мені приїхати на тренувальний збір до Польщі, де ми мали змогу тренуватись разом. Наша співпраця у вигляді лекцій на рапірі та шаблі дала шалений результат, і вже у 2024 році мені вдалося вперше за свою спортивну кар’єру виграти «золото» Чемпіонату Європи», – розповіла Надія Дьолог.

Відбір на Паралімпійські ігри відбувається за рейтинговою системою: спортсмени за кожний залік збирають бали, які потім сумуються, а ті з паралімпійців, хто набрав найвищі бали, мають шанси представити свою країну на Парілімпійських іграх. Надія каже: ще рік тому навіть подумати не могла, що вдасться набрати потрібний бал для участі в Паралімпійських іграх.

«Якщо в моїй категорії, наприклад, є 50 спортсменів, щоб мати шанс поїхати на Паралімпійські ігри, треба постійно бути у вісімці найкращих. Тому мрія поїхати на ці змагання ще рік тому здавалася мені недосяжною. Але Андрій казав: треба просто працювати, а там уже побачимо, на все воля Божа. Тож для мене кваліфікація – це велика радість і досягнення», – розповіла Надія Дьолог.

За її словами, попереду – три місяці посиленої підготовки до змагань. Адже треба не лише готуватися фізично, але й психологічно: результат і виступ багато в чому обумовлює психологічний стан спортсмена.

До Паралімпійських ігор Надія Дьолог так само готуватиметься під керівництвом Андрія Демчука, який також змагатиметься у Парижі, представляючи Львівську область, у трьох дисциплінах – фехтування на шпазі, на рапірі та на шаблі.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Надії Дьолог у Фейсбуці

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