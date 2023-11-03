“Закарпатка”: колоритний фільм про закарпатську жінку презентували в Ужгороді

«Закарпатка» – це півгодинний фільм, присвячений простій закарпатській жінці. Стрічка покликана показати побут і традиції, в яких живе сучасна закарпатка, і розповісти про представниць чотирьох етногруп закарпатських українців, розповіла для Varosh ідейна натхненниця проєкту Ганна Феєр.

«Ідея виникла з метою показати красу й унікальність закарпатської жінки, яка в усі часи, за будь-яких умов береже традиції з діда-прадіда. Цей фільм – про просту закарпатку: добру, щиру, можливо, деколи трошечки наївну, але завжди – особливу», – розповіла Ганна Феєр.

Фільм знімали впродовж трьох місяців у різних районах Закарпаття – залежно від того, про яку етногрупу розповідалося.

«У фільмі ми розповіли про бойків, лемків, гуцулів та боржавських долинян. Спершу планували, що відзнімемо стрічку – й на цьому все. Але в процесі зйомок виявилося, що у нас настільки багатий край, і ми зібрали стільки матеріалу, що плануємо випустити ще кілька сезонів. Зокрема, окрему серію про інші групи долинян, адже наразі відзняли тільки про боржавських. А також серію про національні меншини, які проживають на Закарпатті», – розповіла Ганна Феєр.

Історію лемків творці фільму знімали на Перечинщині – у селі Лумшори та у хаті-музеї «Лемківська садиба». Аби розповісти про бойків – поїхали на Міжгірщину, у села Колочава та Річка. Над частиною про Боржавських долинян працювали у Сваляві, побут та традиції гуцулів фільмували у Квасах та у Рахові. Кожну з етнічних груп у фільмі представляють мама й донька, які мають стосунок до згаданих етногруп, що символізує зв’язок поколінь та тяглість традицій.

«Маємо у планах в наступній серії фільму спробувати відзняти взагалі три покоління: окрім мам із доньками, долучити ще й бабусь», – уточнила Ганна Феєр.

Загалом «Закарпатка» – це одна зі складових великого промоційного проєкту, який передбачає презентацію культури Закарпаття, зокрема, й за кордоном.

Varosh,

Фото надані Ганною Феєр

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