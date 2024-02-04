Закарпатка бере участь у фіналі Нацвідбору Євробачення-2024: Надія Паращук з гурту “YAGÓDY”

Гурт «YAGÓDY» став фіналістом Нацвідбору “Євробачення-2024” з піснею «Tsunamia». Виявляється, одна з учасниць гурту — Надія Паращук (акордеон) — закарпатка, з Великого Бичкова.

Надія закінчила музичне училище ім. Д. Задора в Ужгороді та Львівську консерваторію з червоним дипломом, розповіла Varosh її мама Надія Довганюк.

— Вона працює музичним керівником гурту “Сонечко”, навчається в аспірантурі, а також є учасницею гурту «YAGÓDY», — розповіла пані Надія. — Вона з самого дитинства любила баян, а згодом опанувала ще і гру на акордеоні. Десь із 2022-го року Надійка є однією з кращих акордеоністок світу, вигравала в різноманітних конкурсах. Вона живе сценою!

Сама пані Надія свого часу була учасницею відомого бичківського ансамблю “Лісоруб”, тож музика у їхній родині була завжди. Рішення взяти участь у “Євробаченні” прийшла до гурту спонтанно, коли вони після музичного фестивалю в Румунії, заїхали до Надійчиної мами в гості на бичківські голубці.

Жінка також розповіла, що при вступі Надійки до музичної школи, до музичного училища та Львівської консерваторії щоразу виникали різні перешкоди: то проблеми зі здоров’ям, то технічні перешкоди. Віджартовується, що через це й не дивується труднощам через голосування у “Дії”.

— При вступі до аспірантури якийсь комп’ютерний вірус знищив її, і решти теж, онлайн-кабінети, а крім того, виявилася помилка в атестаті. Але вона в останній день таки подала документи й склала екзамен на 200 балів, — каже Надія Довганюк. — І вчора теж був схожий випадок, коли “впала” система голосування в “Дії”, але я вже цьому і не здивувалась!..

Тож нагадаємо, через збій у застосунку “Дія”, глядацьке голосування за пісню, що представлятиме Україну на “Євробаченні” було подовжено. Результати голосування стануть відомі у прямому етері після 19:00, 4 лютого.

Varosh,

Фото надані Надією Данилюк

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