Закарпатець Олександр Гаврош став лауреатом міжнародної літературно-мистецької премії ім. Пантелеймона Куліша

Письменника, журналіста Олександра Гавроша відзначили премією за книгу публіцистики «Закарпаття під прицілом» та плідну літературну діяльність.

Як розповів у коментарі Varosh Олександр Гаврош, книга публіцистики «Закарпаття під прицілом» вийшла у 2018 році у Львові. Відтак презентація видання відбулася у низці міст, зокрема, в Ужгороді, Львові, Рахові, Яремче.

У книзі зібрано близько 100 публіцистичних статей авторства Олександра Гавроша за останні 20 років на гострі полемічні теми.

«У книзі «Закарпаття під прицілом» зібрано статті, які публікувалися впродовж останніх двох десятків років на «Радіо Свобода», у закарпатській пресі. Всі вони стосуються гострих питань – політичних, національних, ідеологічних. Це така полемічна журналістика. Тож мені приємно, що, попри те, що мене останнім часом знають, в основному, як письменника, але й моя журналістська творчість не залишається поза увагою», – розповів Олександр Гаврош.

За його словами, зібрані у книзі статті підіймають теми, довкола яких завжди виникало багато дискусій. Це й питання, пов’язані з російськими, угорськими, русинськими викликами. Усі статті подані в хронологічному порядку – починаючи з 90-х років і до сьогодення. Тож, читаючи книгу, можна відслідкувати, як розвивалися події на Закарпатті впродовж останніх 20 років, каже Олександр Гаврош.

При цьому, відзначає, що отримання премії ім. Пантелеймона Куліша вважає особливо важливим, адже власне Пантелеймон Куліш для нього є «не просто письменником зі шкільної хрестоматії».

Так, Пантелеймон Куліш є одним із героїв роману Олександра Гавроша «Донос», який розповідає про розгром Кирило-Мефодіївського братства і про те, що відбувалося з його учасниками. Одним із членів братства був власне Пантелеймон Куліш, тож, працюючи над романом, Олександр Гаврош кілька років поспіль вивчав його біографію та праці, зокрема, й листування.

«Ще й тому також для мене премія ім. Пантелеймона Куліша є дуже близькою, символічною», – сказав Олександр Гаврош.

Що це за літературно-мистецька премія імені Пантелеймона Куліша

Міжнародна літературно-мистецька премія ім. Пантелеймона Куліша була заснована у 2011 році для розвитку вітчизняного книговидання і підтримки українських письменників, митців, науковців, журналістів, працівників культури та освіти, громадських діячів і меценатів в Україні та за кордоном.

Цього року на розгляд журі надійшло понад 550 пропозицій з України та з-за кордону.

В різні роки лауреатами премії було кілька закарпатців, зокрема, письменник Василь Кузан із Довгого Хустського району, письменниця Вікторія Андрусів родом із Ужгорода, меценат і громадський діяч Іван Куцина з Буштина Тячівського району, письменниця Тетяна Грицан-Чонка із Красної Тячівського району.

Varosh,

Головне фото – “Медіацентр УжНУ”

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