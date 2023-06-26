Закарпатець намагався продати однорічну дитину в країну ЄС

Закарпатець організував продаж однорічного хлопчика в країну ЄС за 25 тисяч доларів. Чоловіка затримали у пункті пропуску «Малі Селменці» на кордоні зі Словаччиною під час безпосереднього вчинення злочину, — повідомляють на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Фейсбуці.

Чоловік “підшуковував жінок, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, та схиляв їх до продажу дітей, — йдеться в повідомленні. — Він забезпечував їх проживання у готелі та доставку в пункт пропуску через кордон”.

Закарпатець, який, за даними Закарпатської обласної прокуратури, мав досвід роботи в освітніх закладах, знайшов жінку з Житомира, якій за продаж її однорічного сина обіцяв 5 тисяч доларів США. Попередньо надав аванс – 1 тисячу доларів США.

“Цими вихідними чоловіка викрили та затримали в порядку ст. 208 КПК України на українсько-словацькому кордоні, — йдеться в повідомленні прокуратури. — Він разом із матір’ю та хлопчиком саме намагався перетнути контрольний пункт пропуску «Малі Селменці»”.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні закінченого замаху на торгівлю людьми з метою експлуатації за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 149 КК України). Наразі в прокуратури є тільки цей один задокументований факт, — повідомили Varosh.

Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Varosh,

Фото: Західного регіонального управління Держприкордонслужби-Західний кордон

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