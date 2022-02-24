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Закарпатців просять поповнити запаси крові у станції переливання крові

24 Лютого 2022 44

Завідувачка відділу обласної станції переливання крові Марія Фантич звернулась до всіх закарпатців із проханням допомогти поповнити запаси крові. Критична ситуація із кров’ю усіх груп резус-мінус.

Здати кров можна в Ужгороді за адресою вул. Л.Толстого, 19 з понеділка по п‘ятницю (9-14 година).

Сьогодні, 24 лютого, забір крові продовжено до 16 години. Наразі кров поповняють, щоб мати достатній запас у разі потреби.

До відома: якщо ви менше місяця як перехворіли коронавірусом чи іншим інфекційним захворюванням, здавати кров не можна.

Varosh

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# донорство # кров # переливання крові

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