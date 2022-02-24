Закарпатців просять поповнити запаси крові у станції переливання крові

Завідувачка відділу обласної станції переливання крові Марія Фантич звернулась до всіх закарпатців із проханням допомогти поповнити запаси крові. Критична ситуація із кров’ю усіх груп резус-мінус.

Здати кров можна в Ужгороді за адресою вул. Л.Толстого, 19 з понеділка по п‘ятницю (9-14 година).

Сьогодні, 24 лютого, забір крові продовжено до 16 години. Наразі кров поповняють, щоб мати достатній запас у разі потреби.

До відома: якщо ви менше місяця як перехворіли коронавірусом чи іншим інфекційним захворюванням, здавати кров не можна.

Varosh