Забруднення річки Уж в мікрорайоні “Боздош” розслідують Держекоінспекція та Нацполіція

Забруднення річки Уж розслідують Державна екологічна інспекція та Нацполіція Закарпаття. Про порушенні — витік стічних вод вище транспортного мосту в мікрорайоні «Боздош» — повідомила Держекоінспекція на своїй сторінці в Фейсбуці.

— До нас зверталися ужгородці з проханням звернути увагу на забруднення русла річки Уж в Боздоському парку, — розповів Varosh Іван Ладжун, працівник Держекоінспекції. — Комісія виїхала і на місці, неподалік одного з торгівельних центрів виявила трубу, через яку скидаються стічні води в Уж. Викликали поліцію, яка повинна розпочати слідство щодо цього факту, Держекоінспекція проведе аналіз води та встановить збитки.

В Нацполіції Закарпаття Varosh сказали: наразі стосовно витоку стічних вод у мікрорайоні Боздош триває слідство.

Varosh,

Фото Державної екологічної інспекції в Закарпатській області

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.