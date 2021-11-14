З’явився онлайн-курс для вчителів, який допомагає створити безпечне психологічне середовище в школах та боротисяз булінгом

За даними ЮНІСЕФ, в Україні 67 % дітей у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу. Також фіксують тенденцію до зростання підліткових самогубств. Стрес від некомфортного середовища відчувають не тільки діти, а й учителі. Наш онлайн-курс має допомогти вчителям, психологам, соціальним педагогам та батькам створити безпечний психосоціальний простір у школах. Курс корисний не тільки для побудови довіри з дітьми, а й для налагодження здорових стосунків із колегами-освітянами.

Слухачі та слухачки курсу дізнаються:

що таке психологічно безпечний простір та як його створити;

як розпочинати роботу з дітьми та формувати довіру до себе;

що робити з булінгом та суїцидальною поведінкою в учнів;

як застосувати гру, обговорення та зворотний зв’язок для побудови психологічно безпечного середовища в класі;

що таке ґендерна ідентичність і сексуальна орієнтація та яке місце вони займають в освітньому процесі.

Кому буде корисно:

вчителям, психологам, соціальним педагогам та батькам.

Курс складається з трьох модулів. У кожному модулі короткі навчальні відео від 5 до 10 хвилин, інтерв’ю з експертами-психологами та тестові завдання. По завершенні курсу всі учасники зможуть отримати сертифікат на 15 академічних годин.

Детальніше про курс можна дізнатися за покликанням.

Онлайн-курс про організацію безпечного психосоціального освітнього простору для вчителів і дітей створили на основі посібників, що рекомендовані МОН України, в межах проєкту «Безпечний простір» експерти Центру психічного здоров’я НаУКМА за фінансової підтримки Porticus спільно зі студією онлайн-освіти EdEra.

Про Центр психічного здоров’я НаУКМА

Центр психічного здоров’я НаУКМА — це науково-практичний центр, який займається дослідницькою та освітньою діяльністю, а також надає психологічну допомогу людям, що опинились у напружених життєвих ситуаціях та хочуть вирішити свої емоційні проблеми. Наша місія — покращити якість життя українців, підвищуючи рівень психічного здоров’я, психологічної просвіти та розробляючи стійкі моделі підтримки.

Про EdEra

EdEra — студія онлайн-освіти. Наша мета — зробити освіту в Україні якісною, доступною та наявною в глобальному освітньому контексті. Ми створюємо онлайн-курси та інші навчальні матеріали для журналістів, юристів, вчителів, школярів, державних службовців, лікарів, соціальних підприємців та експортерів.

Наші партнери: BrainBasket, KSE, VoxUkraine, Platforma, Studway, U-Lead, Unicef, Координатор проєктів ОБСЄ в Україні, Міжнародний фонд «Відродження», МОН, «Освіторія» та інші.

За додатковою інформацією звертайтеся:

Ярина Біла — менеджерка з комунікацій EdEra: 0960870785

Ксенія Бруховецька — PR & Communication Центр психічного здоров’я НаУКМА: 0934219346

Yaryna Bila

Communications manager

Varosh