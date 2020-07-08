З Києва до Ужгорода автобусом за 599 грн: FlixBus запускає внутрішні рейси Україною

Вже відсьогодні, 8 липня, міжнародний автобусний лоукостер спільно з компанією Euroclub запускає рейси 3-ма маршрутами Україною, і один з них – у напрямку Ужгорода.

Як інформують у компанії, FlixBus курсуватимуть у напрямках: Київ – Одеса – Затока, Київ – Житомир – Рівне – Львів, Київ – Житомир – Новоград-Волинський – Рівне – Львів – Ужгород.

Компанія запускає на ці маршрути автобуси Mercedes, Man i Neoplan, які обладнані кондиціонерами, розетками, Wi-Fi й туалетами.

Важливо, що наразі на сайті FlixBus доступна поїздка у напрямку Київ – Ужгород лише на 11 липня, але усі квитки на цей рейс уже розкуплено.

Наступний рейс у напрямку Ужгорода з Києва планується 15 липня, і квитки на цей рейс ще доступні за ціною 599 гривень.

Тривалість подорожі – з 7:50 (автостанція «Київ») до 21:25 (автостанція «Ужгород»)

У компанії зауважують, що рейси у напрямку Ужгорода FlixBus здійснює через партнера, компанію Euroclub, відтак додають, що оформлення автобусів буде відрізнятися від стандартного оформлення автобусів FlixBus.

Наступна доступна дата для поїздки з Києва до Ужгорода – 18 липня, а тоді 22 липня. Відтак, виглядає так, що цей рейс буде діяти кожні 3-4 дні.

Ще одна важлива деталь, наразі на сайті FlixBus нема жодного доступного рейсу у зворотному напрямку, тобто з Ужгорода до Києва. Сподіваємося, ця опція з’явиться незабаром.

Водночас, рейс за маршрутом Ужгород – Київ доступний від компанії Euroclub, яка власне забезпечує цей маршрут у тому числі від імені FlixBus. Найближча дата – 18 липня. Старт о 3:00 з автостанції «Ужгород», і приїзд у Київ о 15:30, тобто 12:30 у дорозі.

Ціна квитка на таку поїздку – 500 грн.

Нагадаємо, що міжнародний автобусний лоукостер FlixBus прийшов в Україну рік тому, запустивши міжнародні рейси, які діють досі

Varosh