З 1 березня в школах Ужгорода почнеться прийом заяв дітей у перші класи

З 1 березня школи Ужгорода почнуть прийом заяв на зарахування у перші класи, який триватиме до 31 травня включно. Право на першочергове зарахування мають діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти. діти, які є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі, та діти вчителів цієї школи.

Ознайомитися з переліком вулиць, закріплених за закладами освіти, можна за посиланням.

В міськраді сказали, що для зарахування дитини до першого класу потрібно надати такі документи: 1. Заяву про зарахування до закладу освіти за визначеним зразком. Заява подається особисто одним з батьків або особою, що їх замінює (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника);

2. Копію свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал документа);

3. Оригінал або копію медичної довідки за формою № 086/о «Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, відповідно до наказу МОЗ України від 25.07.2023 № 1351 «Про організацію медичних оглядів дітей та інших осіб для зарахування їх до закладів освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку».

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Varosh,