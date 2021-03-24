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Юрій Андрухович вперше взяв інтерв’ю у Сергія Жадана: це варто почути

24 Березня 2021 36

Інтерв’ю двох найвідоміших письменників України вийшло на Craft | Magazine новому онлайн виданні, яке спеціалізується на інтерв’ю абсолютно нового формату з відомими українцями культурного сектора.

Юрій Андрухович взяв інтерв’ю у Сергія Жадана, вперше в історії української літератури й журналістики. Письменники говорять про творче становлення літераторів, улюблену музику, кіно, політичну ситуацію у країні, мовне питання і, звісно, про літературу.

 

Текстова версія розмови ЮРІЙ АНДРУХОВИЧ – СЕРГІЮ ЖАДАНУ: «Є КОНФЛІКТ, АЛЕ ВІН ПРОДУКТИВНИЙ»

Виробництво Craft | Magazine

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# андрухович # жадан # Інтерв’ю

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