Циркове мистецтво допомагатиме адаптуватися дітям із порушеннями слуху на Закарпатті

Адаптивну програму, що передбачає навчання дітей цирковому мистецтву, представили в Ужгороді.

Міжнародний пілотний проєкт для соціально-психологічної інтеграції та реабілітації дітей з порушенням слуху презентували радник дитячого омбудсмена Словаччини Едуард Бураш, представник молодіжної організації з Бельгії Вернер Калф та директор цирку з Німеччини Біргер Кох.

Подібну практику роботи застосовують у Німеччини вже майже 20 років. Тепер пропонують реалізувати її й на Закарпатті, повідомляють у Закарпатській обласній раді.

Як розповів у коментарі Varosh перший заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Шекета, Едуард Бураш, який є великим другом України, вже багато років співпрацює з владою Закарпаття з метою розвитку області. Нині він завітав до Закарпатської обласної ради зі своїми колегами з Німеччини та Бельгії, аби запропонувати імплементувати багаторічний європейський досвід використання циркового мистецтва як терапії і в Україні.

«Біргер Кох є директором цирку біля Аахена, в якому не використовують тварин, і де працюють люди, що застосовують циркове мистецтво як терапію для дітей, в першу чергу, для дітей із особливими освітніми потребами. Вони давно працюють в цьому напрямку, і тепер запропонували спробувати запровадити цю практику нас», – розповів Андрій Шекета.

Проєкт планують втілювати у кілька етапів. Так, влітку двоє працівників установ, де навчаються діти із особливими овітніми потребами, а також 5 підлітків, які будуть їхніми асистентами, поїдуть на безкоштовне навчання до Німеччини. Після повернення в Україну вони працюватимуть з дітками вже на Закарпатті як тренери.

«Йдеться про те, що діти зможуть навчатися циркового мистецтва як артисти: вмінням жонглювати, акробатичним та гімнастичним елементам, еквілібристиці. Завдяки цій методиці вони краще комунікують, інтегруються в суспільство. Якщо ж це діти, евакуйовані з місць ведення бойових дій, то це також допомагає їм адаптуватися та долати стрес», – пояснив Андрій Шекета.

Публічна презентація проєкту у вигляді циркової вистави має відбутися восени. За словами першого заступника голови облради, орієнтовно у вересні на Закарпаття приїде колектив цирку з Німеччини, який заразом привезе весь потрібний для подальшої роботи інвентар. Надалі ж надане європейськими партнерами обладнання залишиться на Закарпатті, як і методика роботи в цьому напрямку.

«Люди, які здобудуть необхідні знання в рамках проєкту, в майбутньому ставатимуть тренерами для інших і передаватимуть свій досвід далі. Якщо ми будемо бачити схвальні відгуки від батьків і дітей, від викладачів, є купа можливостей, як потім цю методику застосовувати й використовувати», – сказав Андрій Шекета.

Varosh,

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