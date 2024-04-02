Які позитивні зміни може запозичити Ужгород в Івано-Франківська – розбирали на IT.CT Talks 

28 березня в Совиному гнізді відбулася друга публічна дискусія IT.CT Talks, організована ІТ-кластером Закарпаття.



Формат зустрічі передбачає публічне обговорення актуальних суспільних тем через призму ІТ.



Темою другої зустрічі стала “Як активна громада змінює місто? Досвід Івано-Франківська”.

Аби перейняти позитивний досвід сусідньої області, організатори запросили Росану Тужанську, керівницю платформи «Тепле місто» і співзасновницю видання Varosh; Ірину Дарвай, виконавчу директорку Івано-Франківського ІТ-кластеру; Івана Завидняка, заступника міського голови Ужгорода та Мирославу Майдич, виконавчу директорку ІТ-кластеру Закарпаття.

Росана Тужанська поділилася, що головна цінність проєктів, які реалізовує “Тепле місто” в Івано-Франківську — залученість громади. За час існування платформи реалізовано понад 400 ініціатив та підтримано понад 250 проєктів. Деякі з них – масштабні і особливо цінні, як от Urban Space 100, де сотня інвесторів запустила громадський ресторан, прибуток якого йде на реалізацію проєктів міста.

Керівниця Івано-Франківського ІТ-кластеру Ірина Дарвай зазначила, що їхня організація спрямовує зусилля, у тому числі, на створення сприятливого для спільноти середовища в місті та регіоні загалом. Зокрема це проявляється в соціальних проєктах, взаємодії з місцевою владою та підтримкою з боку партнерів. Адже саме ця синергія робить місто інвестиційно привабливим, а спільноту – сильнішою.

Якою була взаємодія місцевої влади Ужгорода на початку повномасштабного вторгнення, та що змінилося зараз розповів заступник міського голови, Іван Завидняк. Зокрема про взаємодію айтівців-волонтерів із органами місцевого самоврядування у розробці і технічній підтримці програмного забезпечення.

Мирослава Vfqlbx відзначила зусилля компаній, які були змушені релокуватися на Закарпаття, як відбувався їх процес адаптації в регіоні, з якими нині проблемами стикаються ІТ-фахівці та що потрібно для того? аби Закарпаття стало повноцінним технологічним хабом.

Одна з найважливіших тез, що прозвучала на зустрічі: «Аби у суспільстві відбулися справжні зміни, важливо не використовувати одне одного, а мати спільну візію мети і йти до неї пліч-о-пліч».

У квітні ІТ-кластер Закарпаття планує провести наступну публічну дискусію IT.CT Talks, анонсуватимуть її згодом у своїх соцмережах. Тому стежте за оновленнями, аби не пропустити важливе.

Долучайся до спільноти тих, хто змінює Закарпаття. Підтримай роботу команди Varosh.

Varosh

Фото надані організаторами

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