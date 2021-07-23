Як знищують ліси Українських Карпат?

Free Svydovets публікує результати розслідування незаконних та несталих рубок у Карпатах
Варварські рубки лісів Карпат – гаряча тема як в Україні, так і в Європейському Союзі. Але лише одиниці розуміють, хто саме рубає карпатські ліси, як і чому відбуваються такі рубки, куди потрапляє деревина і чому ніхто не несе за відповідальності за беззаконня. Відповіді на усі ці питання – у новому розслідуванні «Дерева не вміють кричати», опублікованому ініціативною групою Free Svydovets. Понад рік тривали аналіз документів, польові виїзди, опитування інсайдерів, погрози та залякування з боку корупціонерів. Усе це – для того, щоб розвінчати міф про «чорних лісорубів» та показати роботу державних лісогосподарських підприємств (лісгоспів) – справжніх винуватців трагедії карпатських лісів.
У фокусі нового розслідування два державні лісгоспи Закарпатської області – Брустурянський та Ясінянський. Лише два з-поміж близько сорока державних лісгоспів Українських Карпат, які слугують чудовою ілюстрацією беззаконня та несталого управління лісами. Саме так – не чорні лісоруби, а цілком публічні державні підприємства проводять масові незаконні та несталі рубки, прикриваючись фальшованими документами або недоліками законодавства. Експерти Free Svydovets детально проаналізували роботу Брустурянського та Ясінянського лісгоспів. Ось лише кілька з виявлених фактів:
«Можна подумати, що Ясінянський та Брустурянський лісгоспи, які фігурують у розслідуванні – це лише невдалий приклад. Але насправді аналогічне відбувається по всій території України, і поза межами Карпат також. Лісгоспи масово проводять і незаконні рубки, і законні, але катастрофічні за своїми наслідками через застаріле законодавство», – коментує Єгор Гриник, один з авторів розслідування, експерт з лісового напрямку Української природоохоронної групи.
Значна увага у розслідуванні приділяється і діям української влади, направленим на збереження лісів. Висновок невтішний: переважна більшість таких дій – це малоефективне «латання дірок», заміна одних корумпованих кадрів іншими. Тоді як насправді ліси України потребують повної та системної реформи, а саме:
Не зважаючи на задекларовані принципи, дії Європейського Союзу також є не надто ефективними. Щоб уникнути потрапляння незаконної та несталої деревини на полиці європейських магазинів, ЄС необхідно надати Україні більш ґрунтовну допомогу у лісовій реформі, а також суттєво обмежити споживання «ризикованої» деревини з України – наприклад, отриманої у ході санітарних рубок.
В іншому випадку, ліси України приречені на зникнення вже у найближче століття!
Довідково:
Інформація для розслідування збиралася з грудня 2019 по лютий 2021 року. Звіт «Дерева не вміють кричати. Як несталість та беззаконня знищують ліси Українських Карпат» опублікований ініціативною групою Free Svydovets разом з швейцарською неурядовою організацією Bruno Manser Fonds та Європейським кооперативом Лонго Май (Longo Maï).
Повний текст розслідування доступний на сайті.
Контакти для коментарів:
Єгор Гриник, ГО «Українська природоохоронна група»
Телефон: +38 067 891 12 77
E-mail: vereuxvereux@gmail.com