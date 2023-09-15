Як змінювати міста через громадську діяльність: платформа «Тепле місто» запускає онлайн-курс для ГО

У вересні на платформі Prometheus з’явиться безплатний курс «Суспільні зміни через громадську діяльність», в якому зібраний досвід платформи «Тепле місто» за 10 років діяльності. Зареєструватись на курс можна вже зараз за посиланням Запланована дата старту – 22 вересня.

Курс створено для того, аби допомогти громадським організаціям стати стійкішими до викликів. Директорка платформи «Тепле місто» Росана Тужанська зазначає:

«Повномасштабна війна продемонструвала, наскільки важливою є сталість та інституційна стійкість громадських організацій. Сьогодні вони відіграють значну роль у протистоянні російському вторгненню: займаються підтримкою армії, надають гуманітарну допомогу постраждалому населенню та вимушено переселеним українцям. Тому ми вирішили поділитися досвідом «Теплого міста» – не тільки успіхами, а й практичними порадами. Нам хотілося продемонструвати дієві приклади програмних напрямків, які можна втілювати в будь-якому місті».

Основні теми курсу:

⦁ як створювати нові інституції та соціальні підприємства й реплікувати досвід «Теплого Міста» та інкубованих ініціатив у власному місті;

⦁ як обрати напрямки діяльності з усвідомленням необхідних кроків та ресурсів;

⦁ які є особливості акселерації програмних напрямків усередині організації та їхнього відокремлення в самостійні інституції;

⦁ як сформувати взаємодію між громадським сектором та іншими стейкхолдерами (бізнес, влада тощо).

Програму розробила благодійна організація «Тепле місто», в межах якої зародилися такі інституції, як Promprylad.Renovation, Multimedia lab, Urban Space 100, Urban Space Radio, MetaLab, Save Ukraine Now та Frankivsk Half Marathon. «Тепле місто» розвиває проєкти «Читай» і «Стратегія Івано-Франківська», та надає ґранти локальним ініціативам через напрямок «Ґранти Теплого міста».

Спікери курсу – це учасники команди «Теплого міста» та запрошені експерти:

Росана Тужанська – директорка платформи «Тепле місто», медіаменеджерка;

Юрій Филюк – СЕО «Промприлад. Реновація», член Наглядової ради «Теплого міста»;

Євген Глібовицький – експерт з довготермінових стратегій, засновник експертної компанії pro.mova;

Людмила Крижановська – фандрейзерка, директорка Promprylad Foundation;

Андрій Левицький – координатор програми «Ґранти Теплого міста», голова Наглядової ради «БУР» («Будуємо Україну разом»);

Олеся Дідик – координаторка громадського ресторану Urban Space 100.

Курс створений за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Varosh.

Авторка ілюстрації: Анастасія Мамонова

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