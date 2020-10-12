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Як в Ужгороді пройшов перший Міжнародний гірський кінофестиваль

12 Жовтня 2020 77

З 1 по 10 жовтня в Ужгороді проходив перший Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль (CMIFF). Кінопокази найновіших стрічок, кінолекції, кіноконкурс, у якому взяли участь автори фільмів з усіх континентів. Це свято кіно і відеоконтенту про гори. Професійний майданчик, де зустрілися кінематографісти з усього світу. Самобутня фестивальна атмосфера, натхнення для шанувальників гір та всього, що з ними пов’язано. Усі активності відбувалися у Smart Point hub.

Олександр Мерявчик, директор кінофестивалю, голова ГО “ЗАКАРПАТСЬКА ФІЛЬМКОМІСІЯ”: «Місія і мета фестивалю зашифрована у позиціонуванні трьох слів: кіно, гори та туризм. Закарпатська фільмкомісія працює над тим, аби Закарпаття розвивалося у кіноіндустрії. Кіно для Закарпаття – це дуже природне явище, тут знімали фільми, які отримували Оскара. Відбувалися цікаві історичні події, які дають певний ресурс для створення культурних проєктів. В області живуть представники понад 70 національностей, є ландшафтний природний потенціал: гори, озера, полонини. Для кіновиробництва також є невисокою вартість робіт по зйомках фільмів. Останні успішні проєкти, зняті у нас, це “Захар Беркут”, “Мої думки тихі”».

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Фестиваль цілковито пройшов на волонтерських засадах. Обласна і міська влада не підтримала. За словами Олександра, подію організовували троє осіб, водночас приєдналося чимало організацій, які підтримали ініціативу. Троє –це Олександр Мерявчик, а також В’ячеслав Єгоров та Дмитро Грешко.

Олександр Мерявчик: «Ми зверталися в ОДА, аби допомогли нам привезти членів журі. Але там повідомили, що кошти відсутні. Міська влада теж ігнорує тему кіно. Але ми починали цю справу з оптимізмом, адже є люди, які вважали її перспективною. У суддівську колегію, яка оцінювала роботи, увійшли кінопродюсер Андрій Суярко, кінокритик Сергій Тримбач, режисер Антоніо Лукіч, наші відомі актори Римма Зюбіна та Олександр Мавріц».

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В’ячеслав Єгоров, координатор кінофестивалю, зауважив, що Закарпатська фільмкомісія за час своєї роботи налагодила багато зв’язків та співпрацю з організаціями та професіоналами у цій сфері.

В’ячеслав Єгоров: «Олександр Мавріц відгукнувся на наше запрошення, Римма Зюбіна. З Антоніо Лукічем було легко, ми теж допомагали у зйомках його фільму. Ми також можемо стати учасниками Альянсу гірських кінофестивалів, який об’єднує світові організації».

Організатори отримали на конкурс 116 робіт останніх років із 45 країн світу з усіх континентів. 24 фільми – з України. Під час кінофестивалю показали 80 відібраних картин.


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Дмитро Грешко, програмний директор кінофестивалю: «Основною задачею було зробити програму без наявності коштів, і мотивувати тих людей, які могли би зробити щось цікаве. У нас у програмі навіть був тренінг про те, як отримати гроші на документальне кіно. Професійну панель провели фахівці зі Швеції та Естонії. У програмі також були майстер-класи, як робити режисуру документального кіно».

За словами Дмитра, на конкурс зареєструвалися режисери з усіх континентів, яких об’єднують спільні теми.

Дмитро Грешко: «Це приємно вражає і надихає. Це наш перший фест у важкий рік, але ми раді, що була насичена програма і вона наповнилася достойними продуктами».

У кіноконкурсі CMIFF зі 116 робіт визначено 9 переможців. З України, Словенії, Афганістану, Нової Зеландії, Австралії, Ірану, Польщі, Великобританії.

Фільми-переможці:

Спеціальна відзнака журі:

Varosh


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# CMIFF # кіно # кінопокази # фестивалі на закарпатті

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