Як в Ужгороді пройшов перший Міжнародний гірський кінофестиваль

З 1 по 10 жовтня в Ужгороді проходив перший Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль (CMIFF). Кінопокази найновіших стрічок, кінолекції, кіноконкурс, у якому взяли участь автори фільмів з усіх континентів. Це свято кіно і відеоконтенту про гори. Професійний майданчик, де зустрілися кінематографісти з усього світу. Самобутня фестивальна атмосфера, натхнення для шанувальників гір та всього, що з ними пов’язано. Усі активності відбувалися у Smart Point hub.

Олександр Мерявчик, директор кінофестивалю, голова ГО “ЗАКАРПАТСЬКА ФІЛЬМКОМІСІЯ”: «Місія і мета фестивалю зашифрована у позиціонуванні трьох слів: кіно, гори та туризм. Закарпатська фільмкомісія працює над тим, аби Закарпаття розвивалося у кіноіндустрії. Кіно для Закарпаття – це дуже природне явище, тут знімали фільми, які отримували Оскара. Відбувалися цікаві історичні події, які дають певний ресурс для створення культурних проєктів. В області живуть представники понад 70 національностей, є ландшафтний природний потенціал: гори, озера, полонини. Для кіновиробництва також є невисокою вартість робіт по зйомках фільмів. Останні успішні проєкти, зняті у нас, це “Захар Беркут”, “Мої думки тихі”».

Фестиваль цілковито пройшов на волонтерських засадах. Обласна і міська влада не підтримала. За словами Олександра, подію організовували троє осіб, водночас приєдналося чимало організацій, які підтримали ініціативу. Троє –це Олександр Мерявчик, а також В’ячеслав Єгоров та Дмитро Грешко.

Олександр Мерявчик: «Ми зверталися в ОДА, аби допомогли нам привезти членів журі. Але там повідомили, що кошти відсутні. Міська влада теж ігнорує тему кіно. Але ми починали цю справу з оптимізмом, адже є люди, які вважали її перспективною. У суддівську колегію, яка оцінювала роботи, увійшли кінопродюсер Андрій Суярко, кінокритик Сергій Тримбач, режисер Антоніо Лукіч, наші відомі актори Римма Зюбіна та Олександр Мавріц».

В’ячеслав Єгоров, координатор кінофестивалю, зауважив, що Закарпатська фільмкомісія за час своєї роботи налагодила багато зв’язків та співпрацю з організаціями та професіоналами у цій сфері.

В’ячеслав Єгоров: «Олександр Мавріц відгукнувся на наше запрошення, Римма Зюбіна. З Антоніо Лукічем було легко, ми теж допомагали у зйомках його фільму. Ми також можемо стати учасниками Альянсу гірських кінофестивалів, який об’єднує світові організації».

Організатори отримали на конкурс 116 робіт останніх років із 45 країн світу з усіх континентів. 24 фільми – з України. Під час кінофестивалю показали 80 відібраних картин.

Дмитро Грешко, програмний директор кінофестивалю: «Основною задачею було зробити програму без наявності коштів, і мотивувати тих людей, які могли би зробити щось цікаве. У нас у програмі навіть був тренінг про те, як отримати гроші на документальне кіно. Професійну панель провели фахівці зі Швеції та Естонії. У програмі також були майстер-класи, як робити режисуру документального кіно».

За словами Дмитра, на конкурс зареєструвалися режисери з усіх континентів, яких об’єднують спільні теми.

Дмитро Грешко: «Це приємно вражає і надихає. Це наш перший фест у важкий рік, але ми раді, що була насичена програма і вона наповнилася достойними продуктами».

У кіноконкурсі CMIFF зі 116 робіт визначено 9 переможців. З України, Словенії, Афганістану, Нової Зеландії, Австралії, Ірану, Польщі, Великобританії.

Фільми-переможці:

“Тільки Диво”, режисерка – Олена Каретник, Україна. За віру в добро та справедливість. Найкращий ігровий повнометражний фільм.

“Останні мисливці Гренландії”, режисери – Breceljnik Jure, Rozle Bregar, Словенія. За вклад у збереження культури малих народностей та неперевершену операторську роботу. Найкращий документальний повнометражний фільм.

“Індичка”, режисер – Masoud Soheili, Афганістан. За неперевершену передачу історії. Найкращий ігровий короткометражний фільм.

“Політ над Кіліманджаро”, режисер – Richard Sidey, Нова Зеландія. За особливий погляд на культуру, спорт та філософію подорожей. Найкращий документальний короткометражний фільм.

“Зима”, режисер – Xin Li, Австралія. За неперевершену атмосферу дикої природи. Найкращий анімаційний короткометражний фільм.

“Систан і Белуджистан” – режисер Meysam Babaei, Іран. За захопливий монтаж та ракурси зйомок, найкращий проморолик.

Спеціальна відзнака журі:

“Документальний фільм”, режисери – Katarzyna Warzecha, Piotr Pawlus. За неординарну передачу історії та особливий погляд.

“Забіг на даху світу”, режисери – Alexis Tymon та Ben Crocker, Великобританія. За сміливість, пригодницький дух та прагнення до перемоги над собою.

“Домовина”, режисер – Кадім Тарасов, Україна. Приз глядацьких симпатій.

Varosh