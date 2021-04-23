Як ужгородські підприємці, і не тільки, згуртовуються, аби врятувати життя маленького хлопчика

Павлику Мотичці трохи більше, ніж півтора роки. Він з Синевира. У Павлика СМА (спінально м’язева атрофія). Це захворювання при якому втрофуються всі м’язи, дитина перестає сидіти, тримати голову, рухатись, дихати, серце також атрофується і перестає працювати. Такі діти живуть лише декілька років, а часто не доживають і до 2-х років.

У Павлика був старший брат. Він помер в 3 роки, його забрала ця страшна хвороба. Тоді ще не було ліків і батьки не могли йому допомогти. Та зараз є ліки, потрібно зробити лише 1 укол, та цей укол (Zolgensma) один з найдорожчих у світі і коштує 2 300 000 $.

Якщо 1 000 000 людей пожертвують 70 грн, то Павлик буде повноцінно жити.

В Ужгороді пройшло та проходить кілька акцій для того, аби врятувати дитину, адже часу залишилося не так багато. Але, звісно, цього замало, тому й ми щиро запрошуємо вас долучитися — якщо ви підприємець або просто небайдужий!

Великі акції провели: Мережа магазинів «Лечо» та «Пінгвін», Закарпатський пряник. Сертифікати для лотерей надали: Штефаньо, Золота гора, Пряно, Mobs Uzh, Varosh Hlib, П.У.Р.П.У.Р., Студія Коцка, Чопак вина, Академія спортивного виховання. Скриньки розмістили: Дастор, Алма, Лечо, Пінгвін, Світлана (ABC), Дік, Credo Clinic, Goriziana, Магазин «Дядя Ваня», Штефаньо, Закарпатський пряник, «Іграшка», Merci Farm та інші.

РЕКВІЗИТИ:

ПРИВАТБАНК

5168 7574 0804 6045 Мотичка Марія (мама)

5168 7573 8252 3423 Мотичко Світлана Василівна (тітка)

МОНОБАНК

4441 1144 2527 2026 Мотичка Марія (мама)

ОЩАДБАНК

5167 8031 0951 1118 Мотичка Юрій (тато)

ВАЛЮТНІ РАХУНКИ

5168 7574 1705 8247 $$$

5168 7574 1705 7918 €€€

MOTYCHKA MARIIA

Varosh