Як Ужгород відзначатиме День захисників та захисниць України

День захисників та захисниць України — державне свято, вперше його відсвяткували у 2015 році під гаслом «Сила нескорених». Святкують його в день Покрови Пресвятої Богородиці, одночасно з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначають як день створення УПА.

В Ужгороді в ці дні пройде ряд заходів та святкувань.

13 жовтня

В Закарпатській обласній філармонії пройде концерт Академічного естрадно-духового оркестру, керівник – народний артист України Володимир СПІВАК. Початок о 18:30

14 жовтня

У приміщенні обласної наукової бібліотеки ім.Ф.Потушняка програму на цілий день підготував ТАТОhub.

Локація: читальна зала

10.00 – 11.30 – Майстер-клас “Йога для релаксу“.

12.30 – 14.00 – Офіційні урочистості за участі представників влади та партнерів проекту.

14.00 – 15.30 – Майстер-клас “Янголи з макраме – обереги захисникам “.

Локація: бібліотечна галявина

10.30- 18.00 – Вулична акція “Капуркова книжка“.

14.00 -15.30 – Родинні естафети. Призи передбачено.

15:00 – 16:00 – Презентація соціального підприємництва ВПО й дегустація крафтових цукатів з айви від Олега Невениці (м.Сєвєродонецьк ).

16.00 -18.00 – Майстер-клас “Здорове харчування” від Максима, паралельно майстер-клас з приготування тайської страви “Пад тай” від Євгена. Татохаб пригощає.

19.00 – 19.30 – Завершення. Музика під ліхтарями. Виступ гурту “Вабливий кіт”

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Велозаїзд “MILITARY ride”

З площі Богдана Хмельницького (біля прапору) о 14:00 стартує велозаїзд “MILITARY ride” присвячений Дню захисників та захисниць України. Під час велозаїзду учасники відвідають меморіл захисникам України.

Кінцева зупинка велозаїзду – Закарпатська обласна організація ТСОУ (вул. Собранецька, 147а). Дрескод — наявність елементу одягу в стилі «Military»та державна символіка.

Закарпатський обласний музично-драматичний театр

До Дня захисників програму підготували актори Донецького академічного драматичного театру (Маріуполь).

14 жовтня — поетичний вечір – творча зустріч за чаєм, що зігріває та зближує. В програмі – поезії улюблених авторів у виконанні акторів Донецького драмтеатру та неформальне спілкування. Зустріч відбудуться на Малій сцені Закарпатського обласного драматичного театру.

Вхід – будь-який донат на користь Руху підтримки закарпатських військових

15 жовтня актори покажуть виставу «КРИК НАЦІЇ» про життя та долю українського поета та захисника українського духу Василя Стуса. Початок о 18:00.

Футбольний турнір серед команд мікрорайонів Ужгорода

На стадіоні “Автомобіліст” змагатимуться команди «All cash», «Пікниця», «Paradise», «Екстрім», «Проспект-Junior», «Афганець», «Orbitta», »Starobilsk», «Тельмана», «Флоріда» та інші. Початок – 15:00.