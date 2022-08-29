Як розвиватися гірському Закарпаттю в умовах війни: про що говорили на зустрічі з депутаткою Європейського парламенту Віолою фон Крамон

У селі Ділове на Рахівщині відбулася дискусія про роль Закарпаття в євроінтеграції та відбудові України під час та після війни. Учасники — організатор, керівник ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» Дмитро Тужанський, депутатка Європейського парламенту Віола фон Крамон, членкиня комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування Юлія Овчинникова та голова Ясінянської громади Андрій Делятинчук — говорили про життя гірських районів в умовах війни, джерела фінансування невеликих громад. Не оминули також питання про те, як перетворити виклики, пов’язані з війною, на можливості для розвитку Закарпаття.

Дмитро Тужанський розповів, що дискусію організували для того, щоб розібратися, як можна розвиватися і чи можна зараз розвиватися взагалі гірським районам в умовах війни. З його слів, досі на Закарпатті є проблема із комунікацією громадськості із владою та у багатьох питання серед місцевих мешканців виникає багато нерозуміння особливо в питаннях екології, де часто виникають крайнощі у сприйнятті.

— Люди не завжди розуміють, що та чи інша ініціатива означає, — пояснив Дмитро Тужанський. — Наприклад, є крайнощі в тому, що зелений курс і екологія – це тільки заборони й обмеження щодо розвитку. Або ж що розвиток – це обов’язково виснаження природи. Дуже важливо, щоби цей діалог, розуміння і пояснення були. Те саме й щодо того, де зараз брати громадам ресурси. Чи це ресурси з Євросоюзу, чи це місцеві ресурси, чи державні. Це все ми сьогодні обговорили і я залишаюся оптимістом, бо у нас на обох дискусіях збиралися дуже різні точки зору. Не знаю, наскільки вони зблизилися між собою і знайшли порозуміння, але всі точно зрозуміли, що варто обговорювати, можна говорити у тому числі зі своїми опонентами. І це ключове.

Депутатка Європейського парламенту Віола фон Крамон зауважила, що Закарпаття в умовах війни отримало разом з новими викликами можливості для розвитку. Тому область, на її думку, зараз повинна скористатися тим, що сюди переїхали представники бізнесу, перевезли на Закарпаття свої підприємства та, головне, людей, які можуть також долучитися до розвитку краю.

— Ми бачимо, що компанії перевозять сюди бізнеси, відповідно, за бізнесом переїжджають і люди, тому що тут відносно безпечно. Якщо Закарпаття зможе зробити відповідні умови, зараз є можливість скористатися оцим людським капіталом. І це шанс для Закарпаття, – вважає депутатка.

Водночас євродепутатка зазначила, що на Закарпатті є потенціал для біорізноманіття, недоторкана природа і це дуже важливо як для місцевих, які тут проживають, так і для тих, хто приїжджає.

— Звісно, під час воєнного стану є обмеження на захист, у тому числі обмеження по тих чи інших видах рубок і це може стати проблемою, оскільки контроль і моніторинг зараз ускладнений. Ми всіляко підтримуємо Україну в боротьбі з агресією, але думаю, що необхідно забезпечити якісніший контроль за діяльністю в цінних лісах, – сказала Віола фон Крамон.

Депутатка Верховної Ради Юлія Овчинникова торкнулася ПИТАНЬ, що стосуються подальшого розвитку гірських регіонів, включаючи і використання природних та лісових ресурсів, і компенсацій громад за заповідні території, і розвитку навчальних хабів на базі Карпатського біосферного заповідника. Депутатка також звернула увагу на зокрема процес реформ, які пов’язані із поводженням з відходами та необхідність врегулювання питання на всіх рівнях, починаючи від освіти.

— Питання сміття — це ще й питання екологічної культури та освіти, — сказала вона. — Дійсно, зараз ми стикаємося з тим, щоб питання екологічної освіти було основним та інтегрувалося у всі сфери освіти в нашій країні, починаючи з культури освіти в родині та дошкільної освіти. Це довгий процес, але формування екологічної культури має відбутися.

Голова Ясінянської громади Андрій Делятинчук відзначив, що важливо говорити про розвиток гірських територій з розумінням цієї місцевості та її особливостей:

— У нашій Ясінянській громаді, в селі Чорна Тиса було багато проговорено про Ясіня, що дуже приємно, що багатьох цікавить розвиток наших територій. Дуже надіємося, що розвиток гірських територій і всі концептуальні речі, які сьогодні закладені в державі, будуть підкріплені фінансово і дійсно наші гірські території зможуть розвиватися, – сказав Андрій Делятинчук.

За його словами, зараз життя Ясінянської громади повністю переформатовано на воєнний час: громада зіткнулася з великою кількістю переселених осіб, прийняли понад 7,5 тис. переселенців, крім того допомагають захисникам.

— Ми переорієнтувлаи свою роботу на підтримку переселенців: це і створення місць для їх проживання, і центрів гуманітарної допомоги, це і безкоштовна волонтерська їдальня. Наразі справляємося і готуємося до осінньо-зимового періоду, – каже голова Ясінянської громади.

З війною в громади виникли і фінансові виклики, але, за словами Делятинчука, громаду підтримують друзі та партнери, зокрема й іноземні — це і Румунія, і наші друзі з Угорщини, Словаччини, Польщі.

Varosh,

за інформацією Ужгородського прес-клубу

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