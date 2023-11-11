Як реформувати освіту під час війни, — ділилися експерти на форумі Re:Open Zakarpattia

Попри війну в країні продовжують реформувати освіту і зараз дуже предметно беруться за вдосконалення професійно-технічної освіти. Про це на черговій панельній дискусії форуму сказав Сергій Бабак, голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

— Важливо розуміти, що якісна і реформована система освіти допоможе й у реалізації нової міграційної політики. Ми маємо у цьому досвід. Мало хто знає, що хоч Україна і забезпечувала тільки 0,2% ВВП, але наша система освіти навчала 3% всіх іноземних студентів, — сказав він.

На думку посадовця, щоб стати кращою, українська система освіти повинна стати адаптивною. Це загальний виклик ХХІ ст.

— Не знаю на якому форматі навчання ми зупинимося зараз – онлайн чи офлайн, але навіть у гібридному форматі немає нічого поганого, якщо він відповідає на виклики під час і після війни.

Представити Україну на всіх світових майданчиках за кордоном і дати можливості нашим вченим, студентам, професорам прямих партнерств і представлення наших напрацювань за кордоном — цим займається Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Його радниця-уповноважена Ольга Будник розповіла, що Фонд міг би залучати найкращий іноземний досвід і інтегрувати його в українську систему освіти.

— Хочемо змінити структури представництва іноземних студентів тут: питання продовольчої, кібербезпеки – ті питання, з якими Україна зіштовхнулася і не лише не впала, але здобула і може показати світу, як це працює, — каже Будник.

Міністр освіти Угорщини у 1996–1998 та 2002–2006 роках Балінт Мадяр сказав, що якби одним реченням підсумувати освітню реформу, яка відбулась в Угорщині і відбувалась у світі, це зміна російського підходу до освіти до компетентнісного підходу до освіти.

— Це війна за цивілізаційний підхід, — каже він. — Коли ми намагаємось зрозуміти, чому боротьба українців є такою успішною, ми маємо подумати про ті компетенції, які були потрібні армії, громадянському суспільству. Перше – це чесна оцінка реальності, як ми оцінюємо ситуацію, в якій ми опинились.

З його слів, для освітньої системи потрібне критичне мислення, вміння працювати в команді, довіряти іншим, емоційна стабільність. Цьому потрібно вчити дітей у школі. Це дасть їм набагато більшості здатності боротися з викликами, які кидає їм світ, — каже він.

Про унікальність програми, за якою працює Українська Академія лідерства розповів Любомир Шимків, менеджер із регіонального розвитку академії. З його слів, в академії розробили на основі філософії лідерства короткострокові програми для школярів.

— Сьогодні майбутнє країни сидить за партами в школах чи у бомбосховищах, в Україні та за кордоном. І освіту варто розглядати не як безумовне благо, а як інвестицію, яка дає найбільші дивіденди (за словами Бенджаміна Франкліна), — сказала Тетяна Щербак, співзасновниця приватної школи Main Point Academy. — Коли ми робимо інвестицію, то очікуємо якийсь результат. А цим результатом якраз і є майбутнє, в якому ми всі будемо жити.

Varosh,

Фото Наталії Радченко

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