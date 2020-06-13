Як працює найбільша стоматологічна хірургія в області: досвід “Натадент” 

Найбільше в області оновлене хірургічне відділення на базі стоматологічного центру “Натадент-2” надає хірургічну допомогу пацієнтам з гострим зубним болем.

Всі операції проводяться з дотриманням абсолютно стерильних умов. Процедури можуть виконуватись у медикаментозному сні як дітям, так і дорослим. Це дає змогу полікувати зуби пацієнтам з дентофобією, дітям, які отримали попередньо негативний досвід, та пацієнтам з особливими потребами. Суттєвою перевагою є можливість пролікувати всі зуби за один візит.

– Ми проводимо операції з видалення зубів будь-якої складності, з використанням інноваційних технологій та обладнання. Основним принципом роботи нашої клініки є лікувати так, щоб пацієнт, звернувшись до нас вирішив проблему раз і назавжди. У нас працюють три хірурга з великим досвідом роботи, тому можемо надати допомогу у будь-який зручний для вас час, – кажуть у хірургічному відділенні.

Всі операції проводяться під контролем комп’ютерного томографа, що дозволяє отримати чіткий діагноз та провести коректне лікування.

– До лікування пародонтиту та пародонтозу ми підходимо комплексно, тому для цього застосовуємо як профілактичні так і хірургічні процедури. Які дозволяють ліквідувати захворювання як на ранніх, так і пізніх стадіях. Також важливо відзначити, що Ми співпрацюємо з найбільш відомими компаніями на світовому ринку, які відмінно себе зарекомендували та забезпечуютьчудовий результат. Це виробники імплантів та кісткових матеріалів такі як Alpha Bio Tech (Ізраїль) , Straumann (Швейцарія), Geistlich (Швейцарія), INNO (Корея) та інші, – розповідають у клініці.

У «Натадет-2» можна отримати такі види лікування як: імплантація; лікування альвеоліту; плазмоліфтинг; PRF; п’єзохірургія; гемісекція; коронаро-радикулярна сепарація; резекція верхівки кореня; хірургічне лікування кіст щелепи (фолікулярна кіста, цистотомія, кіста різцевого каналу); кісти слинних залоз; корекція екзостосов; альвеоектомія; ортодонтична компактостеотомія; клаптева операція при парадонтозі; пластика м’якими тканинами; пластика вуздечок (губи, язика); косметичне; закриття оголеного кореня; косметична корекція зубо-ясенного контура; поглиблення присінку; порожнини рота; видалення доброякісних утворень; висічення рубців та тяжа слизової оболонки; видалення екзостозів; компактостеотомія; пластика альвеолярного гребеня; відкритий, закритий синус-ліфтинг; хірургічна пародонтологія.

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