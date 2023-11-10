Як повернути українців з-за кордону — дискутували на форумі Re:Open Zakarpattia

Для того, щоб люди поверталися, мало змінити систему оподаткування чи стимулювати через міжнародні проєкти створення додаткових робочих місць. Про це на цьогорічному форумі Re:Open Zakarpattia 2023 говорили на панельній дискусії “Демографія воєнної та повоєнної України”.

Зі слів Тетяни Гавриш, співзасновниці фундації “Здорові рішення”, для того, щоб люди, які внаслідок війни виїхали за кордон, захотіли повернутися в Україну, на першому місці мають бути вирішені економічні питання. Люди мають повертатися у середовище, яке дає їм можливість для самореалізації, — сказала вона.

— Треба думати про повернення ще 1 млн українців – тих, хто зараз захищають Україну у лавах ЗСУ. Вони повернуться, і це також будуть люди з іншими потребами,і з іншим ресурсом і з іншим довідом. Вони будуть вимагати від громад суттєвих змін локальних сервісів, нового підходу, іншої поведінки і прийняття. Для цих людей буде дуже важливо, щоб громада стала інклюзивною, щоби людська поведінка змінилася. Якщо ми дійсно емпатичні, то це буде суттєвою перевіркою.

Важливо розібрати демографічну політику на складові: народжуваність, смерність, міграцію, — переконаний Євген Глібовицький, засновник pro.mova, учасник Несторівської групи.

— Що для нас важливо – відкритись до світу, бо великі можливості для українців можуть мати люди з розвинених країн. Світ глобальний, люди пересуваються. Якщо ми будемо відкритим суспільством, суспільством із економічними свободами, з розумним або меншим регулюванням, ми зможемо приваблювати людей, яким буде цікаво до України їхати, бо тут вони будуть бачити в Україні коротший шлях між собою та успіхом, ніж деінде.

З його слів, нам не важливо повертати українців, нам потрібно весь час бути привабливими для тих, зацікавлений в Україні. Нам важливо бути відкритими для всіх, хто хоч якось зацікавлений.

63% українців, що виїхали через війну в ЄС, планують повертатися

За оцінками Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, кількість населення України на території, підконтрольній уряду станом на 1 січня 2023 року складає 31,6 млн населення.

Близько 63% українців, які перебувають у ЄС, планують повертатися в Україну. Ще півроку тому ця цифра була ближчою до 70%. Інші – або не повернуться, або планують тільки час від часу приїжджати, — сказав Сергій Шаповалов, політичний аналітик Фонду «Демократична ініціатива» імені Ілька Кучеріва.

— Зараз відчувається і брак робочої сили, потрібно швидко вчитися новим професіям та освоювати нові навички. Водночас майже половина українців (49,6%) не готові вчитися новій професії, і ця тенденція зростає з віком, — каже він.

З його слів, за найкращими прогнозами ми зможемо повернути тільки 40-50% населення з-за кордону. 78% тих людей, які виявили бажання повернутися, кажуть, що повернуться відразу після закінчення війни.

— Але коли це буде поки не зрозуміло, адже ми не знаємо, що для нас означає закінчення війни і чи буде зберігатися загроза життю людей. В той час 12% кажуть, що повернуться через деякий час після закінчення війни, а ще 10% – через деякий час після закінчення війни, але якщо в Україні є робота.

Varosh,

Фото Наталії Радченко

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