Творчий digital: як Закарпаттяобленерго і Закарпатгаз впроваджують цифрові послуги

Чат-боти, зручний функціонал на сайті, графіка, відео, фейсбук, експерименти, офіційна інформація збалансована зі зворушливими історіями із життя, нестандартні пресрелізи, та навіть епізод про Святого Миколая, який прийшов по консультацію… ПрАТ “Закарпаттяобленерго” і АТ “Закарпатгаз” всіляко креативлять над інформаційною стратегією, створюють цікаві активності, аби надихнути населення передавати показники і сплачувати послуги в інтернеті.

Насправді, ще не надто багато закарпатців користуються чат-ботами цих компаній, тому розповімо про них детальніше, а також про інші онлайн-можливості.

У листопаді минулого року у Закарпаттяобленерго з’явився чат-бот у Viber, а в грудні — у Telegram та Facebook Messenger.

Як з ним працювати? Спочатку приєднайте бота в одному з месенджерів, інструкція тут. Далі додайте номер особового рахунку (9 цифр, вказаних у договорі або в попередній квитанції). Для підтвердження особового рахунку введіть також номер лічильника, який розташований на його корпусі.

Тепер можете ввести показники. Важливо: вказуйте всі цифри, за винятком дробової частини, яка відділена від основної комою або віконцем іншого кольору. Якщо ви зробили все вірно, то отримаєте повідомлення, що показники “прийняті в обробку ПрАТ Закарпаттяобленерго”.

За даними пресслужби, все більше закарпатців встановлюють бота, а найчастіше підключаються до нього у вайбері.

Передавати дані можете і з допомогою інших онлайн-сервісів:

через персональний кабінет споживача — електронну абонентську книжку,

через швидку форму на сайті Закарпаттяобленерго в меню “Кабінет” (без авторизації).

Альтернатива — телефон.

передайте дані за допомогою підказок інтерактивного голосового меню телефонних ліній (Водафон, Київстар, Лайфселл),

зателефонуйте на гарячу лінію: 0-800-50-16-20 (цілодобово, безкоштовно, без вихідних та святкових днів).

Звісно, ви можете передавати дані контролеру М(РЕМ).

До речі, про оплату послуг. Найшвидше сплатити можете на сайті Закарпаттяобленерго. Натисніть на кнопку “Кабінет”, далі — на “Швидко оплатити”, відтак дійте за простою інструкцією.

Закарпаттяобленерго активно пише у фейсбуці: дає побутові поради, розповідає, як заощаджувати електроенергію, навчає користуватися інтернет-сервісами, роз’яснює, як орієнтуватися у квитанціях та даних лічильника, ділиться офіційною інформацією, додає гумору.

А тепер розповімо про Закарпатгаз. У грудні 2018 року він завів у вайбері чат-бот “7104ua”. Станом на кінець лютого, за даними пресслужби, ним користуються 14 тисяч закарпатців. Через бота можна передати показники лічильника, стежити за рахунком, завантажувати квитанцію за газ та за його розподіл.

До речі, у грудні ботом зацікавився Святий Миколай.

“Учора до нас в Центр обслуговування клієнтів прийшов незвичний клієнт. Сам святий Миколай! Попросив зареєструвати вайбер-бот. Це такий хвилюючий момент був для мене. Цей сервіс дуже зручний, адже дозволяє за 2-3 хвилини передати показники лічильника або ж сплатити за спожитий газ”, — пресслужба цитує Марію Рущак, менеджерку Центру обслуговування клієнтів в Ужгороді.

Лінк на бот знайдете тут. Для реєстрації введіть номер особового рахунку (в системі постачальника), а також суму останнього платежу за газ або номер лічильника.

Ще один спосіб контролювати газ через діджітал-технології — це сайт і мобільний додаток.

Зареєструйте Особистий кабінет на сайті 104.ua, передавайте показники, контролюйте рахунки і сплачуйте безпосередньо через цей сервіс. В особистому кабінеті, як каже пресслужба, зареєструвалися 84 тис. споживачів.

Можете завантажити мобільний додаток: 104 Mobile Light — для IOS, 104 Mobile — для Android. За інформацією пресслужби, епку використовують 273 тис споживачів серед населення.

На сайті установи також є інформація про розробку майбутнього сервісу 104 Бізнес онлайн.

Компанія активно комунікує і у фейсбуці: експериментує з формами подачі офіційної інформації, публікує відео, розігрує квитки на концерти.

Varosh

Головне фото: peremoga.space