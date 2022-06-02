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Війна

Як луцький виробник крісел-мішків забезпечує військо аптечками

2 Червня 2022 5

Наші партнери з Інформаційного агентства Район in ua розповідають про Дмитра Пуха з Луцька, який вже понад три роки займається виробництвом крісел-мішків під брендом «Push Bags».

Починав із невеликої майстерні. Після повномасштабного вторгнення майстерня стала своєрідним штабом з виготовлення якісних медичних аптечок для військових.

До справи долучилися десятки волонтерів: хтось фінансово, хтось матеріалами чи роботою. Вони пошили та передали військовим уже понад 500 аптечок.

Varosh за матеріалами Інформаційного агентства Район in ua

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# луцьк

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