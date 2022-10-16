На Закарпаття прибуло чимало людей, змушених тікати від активних бойових дій, рятувати себе та близьких. Допоможіть їм соціалізуватися на новому місці! Для цього підійдуть як спільні толоки, так і тренінги, майстер-класи чи волонтерська діяльність.

У межах проєкту «Громада Діє» команда ШоТам створила серію графічних інструкцій з порадами для громад та внутрішньо переміщених українців. Ми вже розповідали про евакуацію бізнесу, створення волонтерських хабів, залучення донорського фінансування, а цього разу – як допомогти переселенцям соціалізуватися в новій громаді.

Фото: tvoemisto.tv