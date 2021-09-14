Як батьки врятували інклюзивний простір “Сонячний світ” для дітей із синдромом Дауна в Херсоні

Після потопу херсонський інклюзивний простір “Сонячний світ” опинився на межі закриття. Небайдужі батьки об’єдналися й врятували приміщення, де дітки із синдромом Дауна знову можуть навчатися в театральній студії, займатися аеробікою та весело проводити час із друзями.

Кошти на ремонт приміщення після підтоплення виділили із міського бюджету, а підрядники погодилися зробити знижку на ремонтні роботи.

“Нам дуже-дуже не вистачало такого простору. В кожен сантиметр цих кімнат вкладена частинка нашої душі”, – розповіла голова громадської організації “Сонячні діти”.

Отже, завдяки кому та як працює інклюзивний простір “Сонячний світ” у Херсоні, дивіться у відео від наших колег, Медіаплатформи “Вгору”.

Varosh