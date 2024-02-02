“Як адаптувати Закарпаття до вступу України в ЄС”. Проєкт посилення верховенства права презентували в Ужгороді

Українсько-словацько- голландський проєкт «Посилення верховенства права на регіональному рівні в Україні: приклад Закарпаття» презентували в Ужгородському прес-клубі. На Закарпатті проєкт впроваджує Інститут Центральноєвропейської стратегії спільно зі словацькими та голландськими колегами і втілюватимуть його впродовж 18 місяців.

— Цей проєкт для нас дуже важливий, тому що він пов’язаний з кількома якби критичними важливими напрямками, — розповів Рой Спекербур, перший секретар Посольства Королівства Нідерландів в Україні. — Це вступ до Євросоюзу вступ України до Євросоюзу це питання структурних системних реформ всередині України і третє — це питання реконструкції України. За останні 10-ліття Україна зробила чималий прогрес і цей прогрес ще більше прискорився активізувався з точки зору якраз вступу до Євросоюзу. Закарпаття дуже важливий регіон через свою мультикультурність, відносну безпечність. І для нас дуже важливий також цей проєкт у контексті того, що ми зможемо у підсумку реплікувати в інших регіонах України.

Перший заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Шекета пояснив, що облрада зацікавлена в цьому проєкті перш за все тому, що він має в собі складові, які можуть мати дуже практичну користь для Закарпаття в цілому. Зокрема, буде проводитися велике дослідження, покликане пояснити край у фокусі верховенства права чи антикорупції.

— Дослідження в той чи інший спосіб має дотичність до діяльності органів влади — ради, адміністрації, наших структурних підрозділів, — пояснив він. — Зараз ми працюємо над розробкою конкретних питань цього дослідження. Будуть питання взаєморозуміння влади і бізнеса, будуть загальні питання для розуміння регіону. Цей проєкт частково замінить нам перепис населення, тому що це буде настільки ґрунтовне дослідження, якого ще в Закарпатті напевно в останні років 10 не було.

Зі слів Андрія Шекети, в рамах проєкту буде передбачена можливість навчання для працівників обласної ради та адміністрації, можливість переробити чи переосмислити ряд документів з т.з. антикорупційної програми, залучивши кращі практики фахівців з Нідерландів.

— Реалізація такого проєкту, тривалого в часі, я впевнений, дасть нам ряд результатів уже незабаром та може бути для нас дуже доброю послугою в майбутньому, бо в будь-якому випадку ми рухаємося в бік Євросоюзу. І той факт, що ми як область пробуємо брати участь у різних програмах Європейського Союзу дає розуміння того, що питання верховенства права хоча би на рівні місцевої чи регіональної влади відповідають тим моделям, які існують у Європейському Союзі, — каже Шекета.

Франс Герадтс, радник та тренер Governance and Integrity, працює в Україні вже 16 років — у Львові на муніципальному рівні і в Києві — на національному всеукраїнському. Governance and Integrity працює по всьому світу щодо прозорості урядів і антикорупції.

— Ціль нашого проєкту на Закарпатті — оновлення, але в контексті про качки антикорупційної інфраструктури і взагалі прозорості закарпатського врядування, тобто ми будемо працювати і в раді і в адміністрації. Я маю неймовірно серйозний намір і поки не впевнений, що це буде можливо тут. Чи вистачить 18 місяців для реалізації цього проєкту? Побачимо… Якщо ми справді оновимо, прокачаємо оцю інфраструктуру антикорупції на в Закарпатті, то ми дійсно зможемо знизити рівень корупції в регіоні.

З боку Словаччини проєкт підтримується Кошицьким та Пряшівським краєм.

Дмитро Тужанський, директор Інституту центральноєвропейської стратегії, насамкінець сказав, що фокусними інституціями проєкту є Закарпатська обласна рада та Закарпатська обласна адміністрація. Але з огляду на те, що проєкт торкається також питань місцевого самоврядування, то вони працюватимуть також і з муніципалітетами. Тому запрошують громади зголошуватися до співучасті у проєкті.

Varosh,

Фото Анни Семенюк

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