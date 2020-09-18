Windrose готова літати за маршрутом «Київ – Ужгород», але є нюанси

Як вдалося дізнатися Varosh, є реальна можливість, що вже до кінця цього року саме ця компанія – «Роза Вітрів» (WINDROSE airlines) – почне здійснювати регулярні рейси між Закарпаттям та Києвом.

Попередній формат – це 2 рейси на тиждень пасажирськими двомоторними турбогвинтовими літаками франко-італійського концерну ATR (фран. Avions de Transport Régional), місткістю 40-72 пасажирські місця. Перемовини наразі ведуться на різних рівнях, зокрема із залученням як Міністерства інфраструктури, так і Закарпатської ОДА, і активізувалися вони з огляду на те, що вже наприкінці вересня, а саме 25 вересня, під час візиту президента Володимира Зеленського до Братислави має бути підписана нова угода між Словаччиною та Україною (термін дії попередньої 10-річної угоди вийшов у 2016-ому).

Ця угода дасть можливість сідати та злітати літакам в/з аеропорту «Ужгород» не тільки за візуальними ознаками, а й інструментально, тобто «Украерорух» зможе супроводжувати літаки при злеті та посадці повітряним простором Словаччини.

Детальніше про цю специфіку роботи аеропорту «Ужгород» ви можете прочитати в матеріалі Ізольовані в центрі Європи: як подолати інфраструктурну відсталість Закарпаття

Окремо наголосимо: станом на зараз міжнародний аеропорт «Ужгород» працює і може приймати літаки, які злітаючи та приземляючись мають перетинати повітряний простір Словаччини, і з цим проблем нема і не було. Нова угода має дати можливість українській стороні супроводжувати літаки, які злітають чи сідають в Ужгороді, за допомогою технічних засобів. На даним момент усі літаки, які сідають чи злітають з ужгородського летовища, роблять це за візуальними ознаками, тобто пілоти керують бортом самостійно.

Окрім бажання чи його відсутності в компанії-перевізника, а також специфіки летовища в Ужгороді, яке може приймати лише обмежений перелік літаків через обмеженість злітної смуги, є ще один, можливо, наразі вирішальний момент – це збитковість авіарейсу «Київ – Ужгород».

Відтак, умовою від усіх авіакомпаній, які зацікавилися та можуть здійснювати рейси до та з Ужгорода, є гарантування незбитковості рейсів, а це передбачає чи то механізм дотацій з бюджету, що вже здійснювала Закарпатська обласна рада для компанії «Мотор Січ», чи інші механізми бронювання наперед певної кількості квитків, що гарантує незбитковість рейсу.

На офіційному сайті компанії «Роза Вітрів» (WINDROSE airlines) значаться як частина парку 2 літака ATR 72-600 на 72 пасажири. Водночас, 2 тижні тому компанія звітувала в медіа, що отримала свій 4-й літак ATR 72.

Українська авіакомпанія Windrose наразі літає в Україні з Києва у напрямках Львова, Миколаєва, Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Івано-Франківська. До прикладу, з Києва до Львова квиток на вересень-жовтень коливається від 800 до 2000 грн залежно від дня та напрямку, і це щоденні рейси. Поки не відомо, якою може бути ціна та графік рейсів за маршрутом Київ – Ужгород.

Нагадаємо, що протягом 2019-го року було відновлено регулярне авіасполучення між Києвом та Ужгородом: компанія Мотор Січ запустила ці рейси спершу з пересадкою у Львові, а тоді прямі 3 рази на тиждень, але це стало можливим завдяки компенсації з обласного бюджету. Літали 46-річні АН-24 місткістю 48-52 пасажири, а ціна квитка була понад 2000 грн. У липні 2020 року стало відомо, що рішенням Антимонопольного комітету було заблоковано дотаційні виплати Закарпатської облради компанії Мотор Січ на суму 9 мільйонів гривень.

Varosh

Фото: з офіційної сторінки Windrose